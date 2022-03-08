Журналіст Денис Казанський про те, що в росії незабаром почнуть шукати винних та загальним для всіх злом будуть оголошені бойовики "ЛДНР".

Бойовики "ЛДНР" раділи, коли путін їх визнав, бо думали, що тепер житимуть, як у росії. Але натомість вся росія тепер перетворюється на одну величезну "ЛДНР", викинуту зі світової економіки.

І через це ризикну зробити один прогноз, хоча взагалі не люблю прогнози.

Коли все закінчиться (а закінчиться неминуче, тому що режим 70-річних маразматиків не може існувати довго), еліти росії неодмінно домовлятимуться із Заходом про те, як жити далі. Вічне протистояння з усім цивілізованим світом росії не під силу, тому поразка кремля неминуча. Терміни, умови капітуляції це вже інше питання. Але результат путінської авантюри наперед відомий і альтернатив тут бути не може.

Так от, коли все закінчиться, і почнеться розбір польотів, неминуче почнуть шукати винних. Не лише Україна чи Захід. У самій росії їх теж шукатимуть, коли усвідомлять масштаби збитків та втрат. І оскільки росіяни самих себе винними ніколи не визнають, потрібен буде хтось, хто влаштує всіх. Цапом-відбувайлом, на якого можна буде повісити все. Абсолютне зло всіх сторін війни.

Ну ви вже зрозуміли, про кого я. Із ймовірністю 99% таким зручним та загальним для всіх злом будуть оголошені бойовики "ЛДНР". Ті самі підбурювачі, з яких все почалося. І не треба бути великим аналітиком, щоби це зрозуміти.

Роками до окупаційної адміністрації Луганська та Донецька кремль набирав найогидніших персонажів, які викликали бридливість у будь-яких нормальних людей. Відверті садисти, на кшталт Ходаковського, катували людей в підвалах, шахраї з МММ, психопати, злодії та інші виродки, які 8 років грабували Донбас — все це ідеальні кандидати на роль цапів-відбувайлів, оскільки навіть у росії вони ніколи не викликали особливих симпатій. Вже дуже скоро, коли росіяни усвідомлять, що втратили своє нормальне життя, всіх цих діячів із "молодих республік" зненавидять щирою, всенародною та лютою ненавистю. І коли прийде час — першими кидатимуть у них камені саме жителі росії. Згадають і "російську весну", і "референдум" і багато чого ще.

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