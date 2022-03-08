Блогер и аниматор Денис Зильбер убежден, что в росии виновников этой войны не сыскать, ведь кого не спроси — все не при чем.

Ещё пару слов о войне. Эта война необычна тем, что с российской стороны никто не виноват. Ни в чём. Виноватых просто нет, сколько не ищи. Всё как-то происходит само собой. Кого ни спроси, он тут не при чём.

Те россияне, кто поддерживает войну, разумеется, винят во всём Украину, НАТО, США, Ротшильдов и рептилоидов. Мы, говорят, не хотели войны, но у нас не было выбора, нас припёрли к стенке.

Те россияне, что не поддерживают войну, винят во всём своего царя и злобных бояр и очень сильно обижаются в ответ на любые обвинения. Мы, мол, его не выбирали, нельзя всех под одну гребёнку, это не наша война, мы вообще не интересуемся политикой, мы против войны, у нас не было выбора.

Российские солдаты в украинском плену тоже все, как на подбор, несчастные жертвы обстоятельств. Мы, говорят, ничего не знали, нам наши командиры дали в руки оружие, мы думали что едем на учения, мы ни в кого не стреляли, мы не хотим войны, у нас не было выбора.

Их командиры же клянутся, что они лишь выполняли указания начальства, они не хотели войны, но таков был приказ главнокомандующего, у них не было выбора.

Думаю, если дойти по цепочке до самого верха то где-то там в позолоченном бункере один плешивый диктатор скажет, что он всего лишь спасал свою страну и у него не было выбора, а так он, конечно же, против войны. Кто бы сомневался!

Получается, что все при деле, и никто не несёт ответственности. Даже элементарно не извиняется никто, за очень редким исключением. Одни убивают людей, другие сидят в соцсетях, но все как бы делают это в качестве сторонних наблюдателей. Ракеты сами падают на роддомы, вакуумные бомбы сами рвутся, украинцы сами умирают, танки сами ездят, пушки сами стреляют и никто в этом не виноват. Всё происходит само собой.

А раньше, я помню, сам упал Боинг, сам отжался Крым, сами отравились Скрипали, сами забивали себя кувалдами сирийские солдаты. Очень много всего происходило само.

И когда спрашиваешь, мол, а кто собственно виноват? Кто это всё сделал? – получаешь в ответ: — Откуда в вас столько ненависти?

Хм, и правда, откуда?

Публикация иллюстратора в соцсети