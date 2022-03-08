Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар рассказал, чего добивается путин в Украине.

Долгое время я не мог понять, для чего пуйло устроил геноцид украинцев на севере Киевщины: в Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле… Почему засыпал "градами", крылатыми и баллистическими ракетами русскоязычный Харьков… С какой целью устроил гуманитарную катастрофу в Мариуполе и многих восточноукраинских городах. Но сейчас пазлы войны сложились: это пуйловский "план Б".

Так называемый "план А" у пуйла провалился – оккупировать Украину через несколько дней не удалось. Более того: оказалось, что русская армия, которую почему-то считали одной из сильнейших в мире, на самом деле является сборищем деморализованных небоевых бурят и других представителей неславянских народностей, которые по своей сути являются испуганными голодранцами. Бумажное войско, на содержание которого из рашистского бюджета тратятся миллиарды долларов, не смогло на практике подкрепить кремлевский блеф. Каждый день украинского сопротивления демонстрирует мировую немощность российской армии – при всех ее ракетах, панцирях и других современных видах вооружения.

Вот почему появился "план Б". Вся циничная сущность его сводится к тому, чтобы из-за уничтожения миллионов украинцев, из-за разрушения крупных городов побуждать власть к кремлевскому формату переговоров. Их план состоит в том, чтобы каждый день, каждая минута устойчивости украинцев обходились нам в тысячи жизней наших сограждан. Простояли день – ударили по Гостомелю, еще день – по Буче… И т.д.

Предмет торгов также понятен:

программа-минимум заключается в намерении отразить в Украине часть юго-восточных регионов в Одессу включительно плюс получить "Стоп НАТО";

программа максимум – привести к власти в Киеве какое-то управляемое чучело, фамилия которого на самом деле значения не имеет: от какого-нибудь янека и заканчивая марионетками с меньшим нафталиновым шлейфом.

Задержанные "буряты" признаются, что им дано указание уничтожать мирное население. Это значит, что в ближайшие дни нам придется получить немало кровавых известий из разных регионов Украины… И все это будет происходить на глазах всего "цивилизованного" мира, который будет щедрым на слова поддержки.