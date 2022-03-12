Украинский журналист, блогер и политический деятель Виктор Трегубов объяснил, почему россии не выгодна длительная война с Украиной.

Мое маленькое мнение об "это затяжном конфликте на годы".

Нет. Так не будет. По крайней мере, это очень маловероятно.

Даже если РФ сейчас решит заморозить конфликт на действующих линиях разграничения, поддержка его в таком состоянии будет стоить больше, чем она сможет себе позволить. Тупо вопросы масштабов и состояния экономики.

Они даже не могут создать администрации из коллаборантов. Потому что на той же Херсонщине их тупо мало, а те, что есть, жить хотят. Это означает, что в отличие от условного Приднестровья нужно будет поддерживать там постоянное военное присутствие масштабом в десятки тысяч росгвардейцев, которые к тому же будут регулярно умирать целыми пачками под пулями партизан и ССО.

Это было бы тупо тяжело и дорого даже без санкций. А здесь санкции, ставящие под угрозу уже границы самой России, не то, что ее присутствие в оккупированных территориях.