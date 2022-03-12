Український журналіст, блогер та політичний діяч Віктор Трегубов пояснив, чому Росії не вигідна тривала війна з Україною.

Моя маленька думка про "це затяжний конфлікт на роки".

Ні. Так не буде. Принаймні, це вкрай малоймовірно.

Навіть якщо РФ прямо зараз вирішить заморозити конфлікт на діючих лініях розмежування, підтримка його у такому стані коштуватиме більше, ніж вона зможе собі дозволити. Тупо питання масштабів та стану економіки.

Вони ж навіть не можуть створити адміністрації з колаборантів. Бо на тій самій Херсонщині їх тупо замало, а ті, що є, жити хочуть. Це означає, що на відміну від умовного Придністров'я, потрібно буде пітримувати там постійну військову присутність масштабом у десятки тисяч росгвардійців, які до того ж будуть регулярно помирати цілими пачками під кулями партизан та ССО.

Це було б тупо важко та дорого навіть без санкцій. А тут санкції, що ставлять під загрозу вже кордони самої Росії, не те що її присутність в окупованих територіях.