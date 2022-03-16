Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин объяснил, какой для Китая может быть выгода в российско-украинской войне.

Почему агрессия РФ против Украины выгодна и невыгодна Китаю одновременно.

Забегая вперед:

– Выгодна, потому, что ставит Россию в зависимое положение от Китая (детали по тексту).

– Невыгодна, потому что это сильно бьет по китайской экономике.

Китай будет лавировать между своими интересами и давлением США.

Он постарается выжать максимальную выгоду от ситуации и не нарваться на риски сокращения товарооборота со Штатами и ухудшения логистики и потери рынков.

В этом контексте экономическое сотрудничество с РФ очевидно укрепится, как это усилится влияние на РФ, но вряд ли Китай готов рисковать сегодня своей экономикой помогая в чужой войне.

Подробности.

Почему Китаю выгодна эта война:

1. Китай не мыслит короткими горизонтами.

У него планы на десятилетие и он не склонен принимать спонтанные решения. Китай хорошо думает перед тем, как поступать и никуда не спешит. Но пытается не упустить свою выгоду.

2. Китай имеет и выполняет долгосрочные стратегии:

- 50 глобальных лидеров – 50 китайских компаний, являющихся лидерами в своих секторах (производство автомобилей, телефонов, электронной торговли, финансового сервиса, логистики…)

- стратегия обеспечения в долгосрочной перспективе китайской экономики сырьевыми активами.

Поэтому Китай бережно относится к своим месторождениям и пытается, где это возможно, эксплуатировать месторождения в других странах.

Покупая их или покупая добываемое сырье. Здесь очевидна победа Китая в Африке, где он занял доминирующее положение на рынке редкоземельных металлов и других ископаемых.

- стратегия обеспечения продовольствием.

Китай зависит от импорта и цен продовольствия для своего растущего и богатеющего населения.

Для снижения рисков он формирует союзы со странами, помогающими решить этот вопрос. В частности, с Россией

- стратегия энергетической безопасности.

Китай зависит от импорта энергоресурсов, включая нефть и газ. И он заинтересован в предполагаемом получении необходимых ресурсов, накоплении их и контроле цены.

Дорогая энергия создает риски для экономики.

3. Война, развязанная Россией, оказалась подарком для Китая.

Санкции сделали Россию страну изгоем, что ставит ее в зависимое положение от Китая.

50% ЗВР России заблокировано, свободными активами остались золото и китайские юани.

Но золото не очень ликвидный актив, и сегодня мало покупателей на российское золото. Китай может быть одним из них, если конечно его не остановит санкциями США.

Китай, зависимый от импорта энергоресурсов и без всяких условий, имеет отличные шансы покупать у России энергоресурсы не по рыночной цене, а по цене, удобной для Китая.

Плюс – гарантированно снабжать Китай продовольствием.

Правда, помешать этому может опять-таки США, ведь США для Китая были и остаются крупнейшим торговым партнером с оборотом в 2021 году $755,6 млрд.

Товарооборот с Россией в 5 раз меньше — $146,9 млрд.

Почему продолжающаяся война для Китая невыгодна?

Банально – экономика, рост стоимости энергии для экономики, рост стоимости продуктов питания, нарушение логистических коридоров, потеря рынков сбыта и потенциальные проблемы с США

• В зависимости от импорта энергоресурсов, продовольствия делает Китай очень чувствительным к ценам.

• А цены уже выросли и на зерно, и на газ, и нефть.

• Предварительные оценки свидетельствуют, что непредвиденные расходы Китайской экономики из-за роста цен могут в 2022 году превысить 300-500 млрд. долларов.

НЕФТЬ

Нет никаких колебаний в том, что война России вредна для Пекина.

Китай импортирует больше нефти, чем любая другая страна на Земле, а конфликт в Украине поднял цены на самый высокий уровень с 2008 года.

В 2021 г. Китай импортировал 513 млн т сырой нефти (3750 млн баррелей), при этом его зависимость от нефти достигла около 72,7%.

В 2020 г. Китай импортировал сырую нефть в основном

– 16% Саудовской Аравии

– 15% России

- 11% Ирака

– 8% Бразилии

- 8% Ангола

- 7% Оман

- 6% Объединенные Арабские Эмираты

- 5% Кувейт

Если средняя цена нефти в 2021 году была около $65 за баррель, то сегодня она почти вдвое выше и составляет $105.

С перспективой в 2022 году вырасти до $180-$200 долларов

Исходя из такой перспективы, при сохранении объема импорта Китаем (неважно из России или откуда) расходы китайской экономики возрастут более чем на $300 млрд.

Понятно, что Китай может выжать из России специальную цену, но вопрос санкций со стороны США, главного торгового партнера Китая остается открытым.

ГАЗ

Спрос на газ растет в Китае ежегодно и в 2021 году потребление составило 370 млрд. м3.

В 2021 году

– добыча природного газа в Китае составила 205,3 млрд куб. м.

– импорт – 167 млрд м3 с приростом на 19,9%

Уровень зависимости Китая от газа вырос до 46,1% в 2021 году, при этом импорт сжиженного природного газа приходился 65,9%, а на импорт трубопроводов — 34,1%.

В этом случае высока зависимость от России. Как и в России от Китая.

К 2035 году объем импорта Китаем природного газа прогнозируется уже в объеме 300 млрд кубометров в год.

И Китай ищет ресурсы, чтобы обеспечить себя в будущем.

Цена российского газа, поставляемого в Китай в четвертом квартале 2021 года, выросла до $196 за тысячу кубометров после $172 в третьем, $147 во втором и $121 в первом кварталах. Рост на 61% в год

Это, конечно, не европейские спотовые цены, которые достигали $2000 за тыс. м3. Но рост цены для Китая все равно остается существенным при долгосрочном прогнозе роста импорта.

Если тенденция продолжится, то ежегодные расходы Китая на газ могут увеличиваться более чем на $20 млрд.

Ранее на этой неделе ходили слухи, что китайские государственные компании рассматривают возможность покупки или увеличения своих долей в российских энергетических и сталелитейных компаниях по прямому запросу Си Цзиньпина.

Созданный сам себе Россией кризис уже привел к обвалу стоимости акций российских компаний, включая энергетические, что явилось для Китая настоящим сюрпризом.

ПРОДОВОЛЬСТВО

На Украину и Россию вместе приходится 28% мирового экспорта зерна, а фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли более чем на 50% с момента вторжения. Так же выросли цены на нефть, газ и уголь из-за перебоев со снабжением и санкций против России.

– По данным Citi, Китай является вторым по величине потребителем кукурузы в мире, но только 9,4% внутреннего потребления кукурузы в 2021 году приходилось на импорт. В отчете говорится, что только 5,9% потребления пшеницы в Китае в прошлом году было импортировано. Соответственно, зависимость от импорта пока не критична.

– Но сильная зависимость Китая от отечественной пшеницы и кукурузы не означает, что страна не восприимчива к повышению цен. По сообщениям китайских СМИ, цены на импортную пшеницу и кукурузу выросли. Следовательно, растут цены и внутри Китая.

– По данным Citi, соевые бобы – единственная крупная культура, которую Китай сильно зависит от импорта – 84% внутреннего потребления в 2021 году, в основном из США и Бразилии.

• Китай совершенствует систему стимулирования производства зерна, свинины и других продуктов и диверсифицирует источники импорта продовольствия.

Украина сыграла важную роль в усилиях Китая по повышению национальной продовольственной безопасности за счет диверсификации поставщиков зерна

Любые сбои в поставках из Украины в Китай, несомненно, создадут инфляционное давление.

Цены на сою уже выросли, поскольку трейдеры опасаются, что нехватка подсолнечного масла из Украины может повысить спрос на другие масла.

Цена сои сегодня на пике и вдвое превышает уровень 2020 года. Более 17 долл. за бушель

Цены на пшеницу тоже на пике и в 2 раза выше уровня 2020 года, свыше 11 долл. за бушель

Инфраструктура

И Украина и Россия являются частью плана развития региональной инфраструктуры "Один пояс, один путь", который широко воспринимается как попытка Пекина усилить свое глобальное влияние.

В этот проект планировалось инвестировать около $1,5 трлн.

Причем ряд транспортных коридоров проходят через Россию, часть через Украину. Но Украина, как страна, пока не присоединилась к проекту.

Но Китай уже провел подготовку.

– Государственная корпорация Cofco на базе причалов №1 и 2 Николаевского морского порта уже построила зерновой терминал

– Китайцы купили в Украине банк "Украинский банк реконструкции и развития"

– И контрольный пакет акций старейшей фондовой биржи ПФТС, на базе которой, как пишут СМИ, планируют сделать международную товарную биржу.

Война в Украине, санкции в России, возможные санкции в Китай в случае военной помощи России ставят крест на этом проекте, который должен был создать конкуренцию США в контроле международных транспортных коридоров.

Что касается морских перевозок, то США сохранило влияние над основными морскими путями и может блокировать их использование при наложении санкций.

Китаю это тоже не нужно.

Чтобы подвести итог, следует сказать, что Китай стремительно приближается к роли глобального лидера, став глобальным игроком, но сегодня он вряд ли готов к прямому противостоянию с США.

Китай слишком зависим от Американского рынка, технологий, рынков стран, находящихся в сфере влияния США и вряд ли готов к открытому противостоянию.

Поэтому Китай выжмет из ситуации максимум. Усилит влияние на Россию, и сохранит статус Кво из США.

По Украине Китай тоже имеет свой план.

Это и полезные ископаемые, и продовольствие, и транспортная инфраструктура.

Война окончится и угадайте, кто выступит с инициативой все восстановить?

Так что идем по принципу, надеемся на лучшее, но готовы к самому худшему. И, в итоге победим!