Кадыровцы — предатели своего народа, так что их даже в плен брать не стоит - Дмитрий Ярош
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Общественно-политический деятель, эксочильщик "Правого сектора" Дмитрий Ярош о кадыровцах в Украине
Стараюсь никогда не недооценивать врагов Украины… и не угрожать.
И как, правильно, говорит Комбат 5-го Отдельного Батальона УГА друг Черный: "Человечность на войне никто не отменял".
Но, глядя на Рамзана Кадырова, все же скажу пару слов.
Во-первых, кадыровцы — не чеченцы, не воины, они — манкурты, предатели своего народа, пришедшие на украинскую землю убивать, мародерить и разрушать, а потому "человечность" по отношению к ним не имеет права на существование.
Считаю, что эту сволочь не стоит брать в плен.
Во-вторых, Освободительная война за Независимость Украины, предусматривает не только освобождение оккупированных украинских территорий, но и максимальную помощь нашим Братьям по оружию — чеченцам — в ликвидации путинской шлю*и Кадырова и его "дырявых" приспешников, а также в развертывании наступления и помощи Кавказу в деоккупации и создании, свободной от московского гнета, Конфедерации кавказских народов.
В-третьих, неуважаемый подлец Рамзан — мы, Украинцы, уже идем за тобой и твоим сексуальным партнером путиным… Это не угроза, это реальность.
Будете гореть в аду, твари.
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