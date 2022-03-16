Укр

Кадыровцы — предатели своего народа, так что их даже в плен брать не стоит - Дмитрий Ярош

Автор
Дмитрий Ярош Дмитрий Ярош
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путину и Кадырову лучше начинать беспокоиться Новость обновлена 16 марта 2022, 05:48
путину и Кадырову лучше начинать беспокоиться

Общественно-политический деятель, эксочильщик "Правого сектора" Дмитрий Ярош о кадыровцах в Украине

Стараюсь никогда не недооценивать врагов Украины… и не угрожать.

И как, правильно, говорит Комбат 5-го Отдельного Батальона УГА друг Черный: "Человечность на войне никто не отменял".

Но, глядя на Рамзана Кадырова, все же скажу пару слов.

Во-первых, кадыровцы — не чеченцы, не воины, они — манкурты, предатели своего народа, пришедшие на украинскую землю убивать, мародерить и разрушать, а потому "человечность" по отношению к ним не имеет права на существование.

Считаю, что эту сволочь не стоит брать в плен.

Во-вторых, Освободительная война за Независимость Украины, предусматривает не только освобождение оккупированных украинских территорий, но и максимальную помощь нашим Братьям по оружию — чеченцам — в ликвидации путинской шлю*и Кадырова и его "дырявых" приспешников, а также в развертывании наступления и помощи Кавказу в деоккупации и создании, свободной от московского гнета, Конфедерации кавказских народов.

В-третьих, неуважаемый подлец Рамзан — мы, Украинцы, уже идем за тобой и твоим сексуальным партнером путиным… Это не угроза, это реальность.

Будете гореть в аду, твари.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин #Чечня #Рамзан Кадыров #Дмитрий Ярош #Кадыровцы
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