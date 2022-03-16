Сооснователь "Демсокыры" Юрий Гудименко рассказал, почему попытки оккупантов перейти к обороне ничем хорошим для них не закончатся.

Итак, вторая армия мира разъ**алась об Ирпень и начала окапываться. То есть фактически переходит к позиционной войне на своем приоритетном направлении – в направлении столицы, которую они хотели взять за три дня.

Наши поймали момент и въе**ли их и под Киевом, и под Херсоном, и под Николаевом. И это только первые ласточки, потому что в мире нет армии лучшей в позиционной войне, чем наша. Брать города – это нам необычно, в отличие от окопов, траншей, блиндажей, дружеских визитов к врагу по посадкам, минным сюрпризам на дорогах, коптерам, из которых на оккупанта сыплются не совсем конфетти, и так далее. Мы так с шестнадцатого года сражаемся, мы привыкли и нам нормально.

Уже сейчас добрые люди ходят по тылам у россиян, минируют, наводят, присматриваются. А потом их будет гораздо больше, потому что мы немного зае**лись сидеть в обороне и хотим размять ноги. Ни русские срочники, ни оркестранты, ни кадыровцы к такой войне не привыкли, это тяжелая, долгая, неприятная война, но это именно та война, которую мы знаем и понимаем.

Россияне, конечно, будут еще до**ываться. Будут пытаться дожать героический Мариуполь, будут окружать наши бригады, будут биться башкой о Киев, Николаев и Одессу, будут пытаться террором напугать украинцев, но этого им не будет.

Нельзя так растягивать силы и надеяться, что что-то из этого выйдет. Не получится. А теперь силы тают, экономика гибнет, мир ненавидит, и все, что могло быть про**ано, уже про**ано.

Война будет долгой и ужасающей для наших врагов. А закончится неожиданно и мгновенно. Нашей победой.

Верьте в ВСУ. Верьте в победу. И она будет.

Большой для нас и ужасной для них.