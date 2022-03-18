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Российская морская блокада уже украла у Украины миллиард долларов США - Богдан Устименко

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Богдан Устименко Богдан Устименко
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рф продолжает блокирование судоходства в Черном море Новость обновлена 18 марта 2022, 05:37
рф продолжает блокирование судоходства в Черном море

Директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко специально для "Телеграфа":

От эффективности функционирования морских портов Украины зависит экономика государства. Морские порты обеспечивают экспорт продукции агропромышленного и горно-металлургического комплексов государства и импорт таких ресурсов как уголь, железорудное сырье и контейнерные грузы.

Так, по официальным данным, в украинских портах обрабатывается более 37 процентов общего объема международной торговли Украины с разными странами мира, в том числе более 57 процентов отечественного экспорта.

Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16 марта 2022 корабельный состав Черноморского флота российской федерации продолжает блокирование судоходства в северо-западной части Черного моря.

Безусловно, российская морская блокада Украины — прямое нарушение международного права и квалифицируется согласно документам ООН как акт военной агрессии.

По экспертным подсчетам, только один день морской блокады в текущих условиях "стоит" экономике Украины около 40-50 миллионов долларов США.

Итак, с начала блокирования россией морских торговых путей Украины наш народ уже потерял сумму денежных средств, превышающую один миллиард долларов США, что, безусловно, будет предметом очередного судебного иска Украины против российской федерации.

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Теги:
#Украина #Россия #Черное море #Война #Блокада
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