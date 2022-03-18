Российская морская блокада уже украла у Украины миллиард долларов США - Богдан Устименко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 169
Директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко специально для "Телеграфа":
От эффективности функционирования морских портов Украины зависит экономика государства. Морские порты обеспечивают экспорт продукции агропромышленного и горно-металлургического комплексов государства и импорт таких ресурсов как уголь, железорудное сырье и контейнерные грузы.
Так, по официальным данным, в украинских портах обрабатывается более 37 процентов общего объема международной торговли Украины с разными странами мира, в том числе более 57 процентов отечественного экспорта.
Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16 марта 2022 корабельный состав Черноморского флота российской федерации продолжает блокирование судоходства в северо-западной части Черного моря.
Безусловно, российская морская блокада Украины — прямое нарушение международного права и квалифицируется согласно документам ООН как акт военной агрессии.
По экспертным подсчетам, только один день морской блокады в текущих условиях "стоит" экономике Украины около 40-50 миллионов долларов США.
Итак, с начала блокирования россией морских торговых путей Украины наш народ уже потерял сумму денежных средств, превышающую один миллиард долларов США, что, безусловно, будет предметом очередного судебного иска Украины против российской федерации.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-