Аналитик и публицист Виктор Андрусив говорит, что Украину впереди ждет еще много вызовов, но половину мы уже прошли.

День 26

За сотни прослушанных перехватов я услышал очень многое: о страхе, о смерти, о мародерстве и изнасиловании, убийствах гражданских. Но есть кое-что, что я не услышал ни разу: о гордости за Путина, о великой россии, о денацификации – ни разу я не услышал ничего идеологического. Против нас просто банда мародеров и нищих. Никто из них не может толково объяснить, почему они здесь и к чему стремятся.

В то время как мы стоим за свою Родину, свободу, за право выбирать будущее. Поэтому наш дух несокрушимый, а у мародеров духа не существует.

1.Прошли 15 тысяч российских трупов. Раненых умножайте на два, можно и на три. Наша армия делает свое дело – и это уничтожение врагов. Не содержание территорий, а именно уничтожение врагов. Двигаемся до 20 тысяч.

2.Запад долго запрягает, но надежно уезжает. Мир начал охоту на активы россиян. Сотни миллиардов арестованной недвижимости и счетов. В этом всем важно доказательство: россияне действительно не верили, что возможны такие масштабные санкции.

Но это не все хорошие новости. Европа приближается к нефтяному эмбарго в РФ. Это самое страшное, что может произойти с российским бюджетом. То, что даже несколько недель назад казалось невозможным, становится реальным. И помогает нам в этом именно общественное мнение европейцев, а не их трусливая элита.

3. Президент снял все дискуссии об изменах на переговорах. Любые принимаемые решения по мирным договоренностям будут вынесены на референдум. Но я прямо скажу – сегодня нет возможности для каких-либо решений. Пока мы не перебьем их так, что они не побегут или они не уничтожат нас — решения невозможны. Это война с нулевой суммой.

4.Джонсон может посетить Украину. И я думаю, что он это сделает. Для нас это большой шаг солидарности и символ будущего союза. В конце концов, хоть кто продемонстрировал лидерство в эти темные времена, и это Джонсон, как в свое время его кумир Черчилль.

5.Наше небо таки закроют. По чуть-чуть это уже произошло. Налетов стало меньше, сбитых самолетов больше. Что-то приехало, что-то в пути.

Помним о потерях. Мы мало слышим о наших потерях. Но они есть. Мы теряем сотни невинных гражданских, и теряем наших героев. Это война – мы должны быть готовы к потерям. Примем их со смирением. Их смерти будут отомщены.

Стоим. Сохраняем веру в нашу победу. Впереди много вызовов. Но уже многое мы и прошли.