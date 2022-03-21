Аналітик та публіцист Віктор Андрусів каже, що на Україну попереду чекає ще багато викликів, але половину ми вже пройшли.

День 26

За сотні прослуханих перехоплень я почув дуже багато: про страх, про смерті, про мародерство і зґвалтування, убивства цивільних. Але є дещо, що я не почув ні разу: про гордість за Путіна, про велику Росію, про денацифікацію — жодного разу я не почув нічого ідеологічного. Проти нас просто банда мародерів і жебраків. Ніхто з них не може внятно пояснити чого вони тут і чого прагнуть.

Тоді як ми стоїмо за свою Батьківщину, свободу, за право вибирати майбутнє. Тому наш дух незламний, а в мародерів духу не існує.

1.Пройшли 15 тисяч російських трупів. Поранених множте на два, можна і на три. Наша армія робить свою справу — і це знищення ворогів. Не утримання територій, а саме знищення ворогів. Рухаємося до 20 тисяч.

2.Захід довго запрягає, але надійно їде. Світ розпочав полювання на активи росіян. Сотні мільярдів заарештованої нерухомості і рахунків. У цьому всьому є важливий доказ: росіяни дійсно не вірили, що можливі такі масштабні санкції.

Але це не всі хороші новини. Європа наближається до нафтового ембарго на РФ. Це найстрашніше, що може статись з російським бюджетом. Те, що навіть кілька тижнів назад здавалось не можливим, стає реальним. І допомагає нам в цьому саме громадська думка європейців, а не їх боягузлива еліта.

3.Президент зняв всі дискусії про зради на переговорах. Будь-які прийняті рішення по мирним домовленостям будуть винесені на референдум. Але я прямо скажу — сьогодні не має можливості для жодних рішень. Поки ми не переб’ємо їх так, що вони не побіжать, або вони не знищать нас — рішення не можливі. Це війна з нульової сумою.

4.Джонсон може відвідати Україну. І я думаю, що він це зробить. Для нас це великий крок солідарності і символ майбутнього великого союзу. Зрештою, хоч хтось продемонстрував лідерство в ці темні часи, і це Джонсон, як свого часу його кумир Черчилль.

5.Наше небо таки закриють. По трохи це вже відбулось. Нальотів стало менше, збитих літаків більше. Щось вже приїхало, щось в дорозі.

Пам’ятаймо про втрати. Ми мало чуємо про наші втрати. Але вони є. Ми втрачаємо сотні безневинних цивільних, і втрачаємо наших героїв. Це війна — ми маємо бути готові до втрат. Приймімо їх зі смиренністю. Їхні смерті будуть відомщені.

Стоїмо. Зберігаємо віру в нашу перемогу. Попереду ще багато викликів. Але вже багато ми і пройшли.