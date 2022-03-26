Украинский журналист Петр Шуклинов описал ситуацию, в которую попала россия после вторжения в Украину

Война будет еще долго, будет тяжело, но кое-что надо зафиксировать для протокола.

Россия вступает в фазу КНДР. Это когда единственное, что удерживает от полной катастрофы — позорная показуха, требующая сильно надувать ботоксные щечки. Готов поспорить: методички написаны. И скоро на каждом углу встречайте сюжеты о ядерном оружии. Под камеры будут пусковые шахты открывать и угрожающе поднимать тополя.

Все, короче, чтоб припудрить эксцесс: король-то голый. "За два дня возьмем Киев", "через неделю во Львове", "вторая армия мира", "я вам покажу декоммунизацию". Миф о силе россии спущен в унитаз за один календарный месяц.

И, конечно же, на этом фоне отставные генералы в Польше заговорили о возврате оккупированного Кенигсберга. Азербайджан смачно харкнул в Путина и пошел на Карабах. Япония вполне законно хочет вернуть свои острова, оккупированные россией.

А что об этом думает россия? Да всем нас*ать как-то, что об этом думает россия.

И потому надувают в Москве свои щечки. Смотрите: Путин отправляет 3000 калек карикатурной армии на Курилы! Не страшно? А вот Путин подписывает важный и страшный указ! Мало? Тогда вот Путин мужественно сдвинув бровки заявляет, что "перепишет историю Японии". И вот сверху еще сюжет о ядерных ракетах!

На фоне мясорубки в Украине, где русские нацисты потеряли уже больше 16 000 двуногих, смотрится это комично. Ну, весь мир же верил в этот русский военный пафос о медведях с автоматами, "можем повторить", "на Берлин". А теперь это как разбитая хрустальная ваза, от вида осколков которой в шоке даже Шойгу с Герасимовым.

Русские пилоты аналоговнетных Су-34 сидят в плену и пускают сопли. "Большие десантные корабли" идут на дно, а русские генералы удобряют землю. Полтысячи русских нацистов в плену под замком кричат "Слава Украине" и винят Путина в убийстве своих сослуживцев.

Увлекательное, согласитесь, время. Абсолютно весь мир наблюдает за нашей мясорубкой, поддерживая Украину кто чем может. За нас воюют в Иностранном легионе французы, англичане, датчане и австралийцы, хорваты и беларусы (настоящие), итальянцы и канадцы. Весь демократический мир. А за них кто? Террористы из Хезболлы?

В общем, русская прогулка превратилась в кошмар. "Маленькая победоносная война" стала крупнейшим позором в российской истории. Это так в книги и войдет: Путин захватил Крым, а потом состарился и обос*ался.

Ладно. Это все такое. Просто размышления вслух. Работаем дальше.