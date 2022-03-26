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Так у книги й увійде: путін захопив Крим, а потім постарів і обіс*ався - Петро Шуклінов

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Петро Шуклінов Петро Шуклінов
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Російські війська в Україні Новина оновлена 26 березня 2022, 22:19
Російські війська в Україні

Український журналіст Петро Шуклінов описав ситуацію, в яку потрапила росія після вторгнення в Україну

Війна буде ще довго, буде тяжко, але дещо треба зафіксувати для протоколу.

Росія входить у фазу КНДР. Це коли єдине, що утримує від повної катастрофи — ганебна показуха, яка вимагає сильного надування ботоксних щічок. Готовий посперечатися: методички написані. І незабаром на кожному розі зустрічайте сюжети про ядерну зброю. Під камери пускові шахти відкриватимуть і загрозливо підніматимуть тополі.

Все, коротше, щоб припудрити ексцес: король голий. "За два дні візьмемо Київ", "за тиждень у Львові", "друга армія світу", "я вам покажу декомунізацію". Міф про силу росії спущений в унітаз за один календарний місяць.

І, звичайно, на цьому тлі відставні генерали в Польщі заговорили про повернення окупованого Кенігсберга. Азербайджан смачно харкнув у путіна та пішов на Карабах. Японія цілком законно хоче повернути свої острови, окуповані росією.

А що про це думає росія? Та всім нас якось, що про це думає росія.

І тому надувають у Москві свої щічки. Дивіться: путін відправляє 3000 калік карикатурної армії на Курили! Не страшно? А ось путін підписує важливий та страшний указ! Мало? Тоді путін мужньо зрушивши брівки заявляє, що "перепише історію Японії". І ось зверху ще сюжет про ядерні ракети!

На тлі м’ясорубки в Україні, де російські нацисти втратили вже більше 16 000 двоногих, це виглядає комічно. Ну, весь світ вірив у цей російський військовий пафос про ведмедів з автоматами, "можемо повторити", "на Берлін". А тепер це як розбита кришталева ваза, від виду уламків якої в шоці навіть Шойгу з Герасимовим.

Російські пілоти аналогових Су-34 сидять у полоні і пускають соплі. "Великі десантні кораблі" йдуть на дно, а російські генерали удобрюють землю. Півтисячі російських нацистів у полоні під замком кричать "Слава Україні" і звинувачують путіна у вбивстві своїх товаришів по службі.

Цікавий, погодьтеся, час. Абсолютно весь світ спостерігає за нашою м’ясорубкою, підтримуючи Україну, чим хто може. За нас воюють в Іноземному легіоні французи, англійці, данці та австралійці, хорвати та білоруси (справжні), італійці та канадці. Весь демократичний світ. А хто за них? Терористи із Хезболли?

Загалом, російська прогулянка перетворилася на жах. "Маленька переможна війна" стала найбільшою ганьбою у російській історії. Це так у книги і увійде: Путін захопив Крим, а потім постарів і обіс*ався.

Гаразд. Це таке. Просто роздуми вголос. Працюємо далі.

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Теги:
#Україна #Росія
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