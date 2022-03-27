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Надо настраиваться на длительную изнурительную борьбу, а не на "войнушку дедушек-фермеров" - Георгий Тука

Автор
Георгий Тука Георгий Тука
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Украинцев ждет долгая изнурительная борьба с оккупантами Новость обновлена 27 марта 2022, 05:34
Украинцев ждет долгая изнурительная борьба с оккупантами

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука раскритиковал шапкозакидательские настроения в информпространстве Украины:

"Шойгу фсьо", "Гэрасимов фсьо", все танки разворовали крестьяне, все самолеты сбили "стингеры", все корабли утонули, все войска лаптеногих разбежались по лесам…

Где-то так выглядит общее информпространство.

Кто и зачем создает параллельную нереальность, мало чем похожую на реальность?

Такой медвежьей услугой искажается настройка общества на длительную изнурительную и кровопролитную войну. Это ошибка.

Такая "картинка" возмущает реальных военных, которые ползают на брюхах под шквальным огнем врага. Которые ищут и не могут найти ни шлемы, ни броники, ни автомобили, ни рации. Такая подача информации нивелирует те невероятные усилия, которые демонстрирует наша армия, сдерживая российское нашествие.

Мы не обнародуем наши потери. И, пожалуй, это верно.

Но, на фоне тьмы комического видео и однотипных радиоперехватов, потери наших защитников теряют свое невероятное значение, которым и куется будущая победа.

Роль честных СМИ – настраивать нас на длительную изнурительную борьбу, а не на "войнушку дедушек-фермеров".

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Теги:
#Украина #СМИ #Искажение информации #Війна
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