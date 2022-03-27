Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука розкритикував шапкозакидальні настрої в інформпросторі України:

"Шойгу фсьо", "Гэрасімов фсьо", всі танки розікрали селяни, всі літаки збили "стінгери", всі кораблі потонули, всі війська лаптєногих розбіглись по лісах…

Десь так виглядає загальний інформпростір.

Хто і навіщо створює паралельну нереальність, яка мало чим схожа на реальність?

Такою медвежою послугою спотворюється налаштування суспільства на тривалу виснажливу та кровопролитну війну. Це помилка.

Така "картинка" обурює тих реальних військових, які повзають на брюхах під шквальним вогнем ворога. Які шукають і не можуть знайти а ні шоломи, а ні броніки, а ні автомобілі, а ні рації. Така подача інформації нівелює ті неймовірні зусилля, які демонструє наша армія, стримуючи російську навалу.

Ми не оприлюднюємо наші втрати. І, мабуть, це правильно.

Але, на фоні тьми комічного відео та однотипних радіоперехоплень, втрати наших захисників втрачають своє неймовірне значення, яким і кується майбутня перемога.

Роль чесних ЗМІ — налаштовувати нас на тривалу виснажливу боротьбу, а не на "войнушку дєдушек-фермерів".