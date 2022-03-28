Зеленский продемонстрирует миру свою договороспособность. А путин – что он таки неадекват - Виктор Бобыренко
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Руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобыренко объяснил, почему Зеленский рассказал о референдуме российским СМИ.
Всегда говорил: Каким бы ни был мир – будут недовольны.
Потому что кто-нибудь захочет только отвода войск на границы 24 февраля.
Кто-то удовлетворился бы отвоевыванием Донбасса.
Кому нужно, чтобы и Крым вернулся в родную гавань.
А кто-то хочет потанцевать на обломках Кремля. И посетить независимые республики Саха (Якутия), Башкортостан, Татарстан или Дагестан.
Владимир Александрович предлагает пока такой вариант:
"Референдум невозможен, когда есть присутствие войск. Никто никогда, с точки зрения конвенции, не засчитает результатов референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования, или законные формирования второго государства без какого-либо юридического фундамента. Это невозможно. Это то, что было в Крыму. Какой это референдум? Это может быть только для кого знаете?.. Давайте проведем референдум, а потом его никто не признает. Почему? Потому что были войска. Это нелегитимный процесс"
То есть, фактически предлагается вариант 24 февраля. Путин отводит орков и поговорим.
Под такой вариант у Владимира Александровича явно станет меньше электоральная поддержка.
Но, потому я думаю, что Зеленский будет настаивать: пусть выведут войска, а там уже будем "договоримся посредине". Перемирие.
И договариваться можно под Минском-3 еще 8 лет.
Уверен, что путин на этот вариант не примется. Побоится, что его бросят. Референдумом, советом, и как угодно.
И мы разозлимся на Зе! Потому что недопобеда.
Вот для меня аргумент – опять же, тогда новая война неизбежна. А у меня сыновья. Может, на нас пусть закончится?
И здесь – слово за США и Западом.
Если бы 8 лет перемирия, но и продление санкций — орки бы приехали к нам в следующий раз воевать на "боевых телегах" и в лаптях.
Это была бы немного другая война.
Такой вариант перемирия был бы приемлем.
Но пути не ведет. Переговоры 29-30 марта окончатся договоренностью о следующих переговорах.
Но все равно хороший ход. Зеленский продемонстрирует миру свою договороспособность.
А путин – что он таки неадекват.
Может, за это время хотя бы детей и женщин из Мариуполя вывезут?
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