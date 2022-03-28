Зеленський продемонструє світові свою договороздатність. А путін – що він таки неадекват - Віктор Бобиренко
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Керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко пояснив, чому Зеленський розповів про референдум російським ЗМІ.
Завжди казав: Яким би не був мир — будуть незадоволені.
Тому що хтось захоче лише відводу військ на рубежі 24 лютого.
Хтось би задовольнився відвоюванням Донбасу.
Комусь потрібно, щоб і Крим повернувся у рідну гавань.
А хтось хоче потанцювати на уламках Кремля. І відвідати незалежні республіки Саха (Якутія), Башкортостан, Татарстан чи Дагестан.
Володимир Олександрович пропонує поки такий варіант (мовою оригіналу):
"Референдум невозможен, когда есть присутствие войск. Никто никогда, с точки зрения конвенции, не засчитает результаты референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования, или законные формирования другого государства без какого-либо юридического фундамента. Это невозможно. Это то, что было в Крыму. Какой это референдум? Это может быть только знаете для кого?.. Давайте проведем референдум, а потом его никто не признает. Почему? Потому что были войска. Это нелегитимный процесc"
Тобто фактично пропонується варіант 24 лютого. Путін відводить орків і пагаварім.
Під такий варіант у Володимира Олександровича явно поменшає електоральна підтримка.
Але ж, тому я думаю,, що Зеленський буде наполягати: хай виведуть війська, а там вже будемо "дагаварімся пасєрєдінкє". Перемир'я.
І домовлятися можна під Мінськ-3 ще 8 років.
Впевнений, що путін на цей варіант не пристане. Побоїться, що його кинуть. Референдумом, радою, та як завгодно.
І ми розізлимося на Зе! Бо нєдоперемога.
Ось для мене аргумент — знову ж, тоді нова війна неминуча. А у мене сини. Може на нас хай закінчиться?
І тут — слово за США і Заходом.
Бо якби 8 років перемир'я, але і продовження санкцій — орки б приїхали до нас наступного разу воювати на "баєвих тєлєгах" і в лаптях.
Це була б уже трошки інша війна.
Такий варіант перемир'я був би прийнятним.
Але путін не поведеться. Переговори 29-30 березня закінчаться домовленістю про наступні переговори.
Але все одно гарний хід. Зеленський продемонструє світові свою договороздатність.
А путін — що він таки неадекват.
Може за цей час хоча б дітей і жінок з Маріуполя вивезуть?
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