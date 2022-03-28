Керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко пояснив, чому Зеленський розповів про референдум російським ЗМІ.

Завжди казав: Яким би не був мир — будуть незадоволені.

Тому що хтось захоче лише відводу військ на рубежі 24 лютого.

Хтось би задовольнився відвоюванням Донбасу.

Комусь потрібно, щоб і Крим повернувся у рідну гавань.

А хтось хоче потанцювати на уламках Кремля. І відвідати незалежні республіки Саха (Якутія), Башкортостан, Татарстан чи Дагестан.

Володимир Олександрович пропонує поки такий варіант (мовою оригіналу):

"Референдум невозможен, когда есть присутствие войск. Никто никогда, с точки зрения конвенции, не засчитает результаты референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования, или законные формирования другого государства без какого-либо юридического фундамента. Это невозможно. Это то, что было в Крыму. Какой это референдум? Это может быть только знаете для кого?.. Давайте проведем референдум, а потом его никто не признает. Почему? Потому что были войска. Это нелегитимный процесc"

Тобто фактично пропонується варіант 24 лютого. Путін відводить орків і пагаварім.

Під такий варіант у Володимира Олександровича явно поменшає електоральна підтримка.

Але ж, тому я думаю,, що Зеленський буде наполягати: хай виведуть війська, а там вже будемо "дагаварімся пасєрєдінкє". Перемир'я.

І домовлятися можна під Мінськ-3 ще 8 років.

Впевнений, що путін на цей варіант не пристане. Побоїться, що його кинуть. Референдумом, радою, та як завгодно.

І ми розізлимося на Зе! Бо нєдоперемога.

Ось для мене аргумент — знову ж, тоді нова війна неминуча. А у мене сини. Може на нас хай закінчиться?

І тут — слово за США і Заходом.

Бо якби 8 років перемир'я, але і продовження санкцій — орки б приїхали до нас наступного разу воювати на "баєвих тєлєгах" і в лаптях.

Це була б уже трошки інша війна.

Такий варіант перемир'я був би прийнятним.

Але путін не поведеться. Переговори 29-30 березня закінчаться домовленістю про наступні переговори.

Але все одно гарний хід. Зеленський продемонструє світові свою договороздатність.

А путін — що він таки неадекват.

Може за цей час хоча б дітей і жінок з Маріуполя вивезуть?

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