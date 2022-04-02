Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", чем закончится для россии попытка захватить Украину.

Западная и украинская разведки знали о том, что в отношении Украины россияне разрабатывают несколько сценариев.

Первый – давление на Украину и Запад, чтобы они согласились на пакет "договоренностей по безопасности", который продвигала россия. С нейтральным статусом Украины, с отводом сил и средств НАТО и так далее… С целью нейтрализовать не только нашу страну, но и весь демократический мир по всем направлениям. Фактически – капитуляция Запада перед путинским режимом. Передел мира под диктовку путина.

Ради этого россия давила на Запад и Украину всеми средствами – оперативными, дипломатическими, политическими, экономическими (особенно – энергетическими). Военный фактор держали про запас – как последний "аргумент".

В Украине российской агентурой делалась ставка на формирование пророссийских сил, которые создали бы предпосылку для смены политической ситуации. А именно – приход в парламент пророссийских сил, выборы пророссийского президента. Такое себе повторение временного триумфа "Партии регионов" и Януковича.

Параллельно готовили и ряд силовых сценариев. И наша разведка получала об этом данные. В частности, о проведении ряда операций после признания рф т.н. "ДНР" и "ЛНР". О введении войск на их территорию после этого признания. О проведении ряда наступательных операций под соусом "установления республик в рамках их исконных границ". То есть – захвата всей территории Донецкой и Луганской областей.

Также были сообщения о готовности российских группировок в оккупированном Крыму, на территории Беларуси, в Приднестровье – к активным боевым действиям. Но лишь как ответ на "агрессию Киева против ЛДНР".

Подтолкнуть нас к такой агрессии не получилось. Равно как фейково представить, что такая агрессия произошла. То же самое касается Крыма, который, согласно меседжам роспропаганды, вот-вот готовились освобождать не только Украина, но и чуть ли не все силы в НАТО.

Именно такой сценарий действий рф (типа ответных действий на "украинскую агрессию"), согласно данным украинской и западной разведок, рассматривался Кремлем как приоритетный. Но мы не повелись на вражеские провокации. И Москве пришлось действовать в лобовую. Идти на открытую, ничем не мотивированную агрессию.

В итоге произошло масштабное наступление по всем направлениям. С предваряющими его ракетными ударами. Без внятной мотивации, что дало повод ввести мощные (хоть еще и не такие "адские", как хотелось бы) санкции.

На Украину обрушились удары со стороны рф, Беларуси, аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса.

То есть, россия надеялась решить не только локальный вопрос касательно донбасских псевдореспублик, которые пыталась застолбить за собой, но и глобальный вопрос – касательно всей Украины. Они считали, что получат удобный для себя результат сперва в течение пары-тройки дней. Потом – недель. Теперь, похоже, размышляют уже о месяцах… Потому что мужество ВСУ, всего украинского народа, полностью поломало планы на создание как очередных псевдореспублик, так и марионеточного правительства Украины.

Провал планов агрессора во многом связан с тем, что российская разведка формировала у путина (по его же "заказу") ошибочную позицию касательно происходящего в Украине. Ему докладывали, что в Украине якобы проведена мощная подготовительная работа, что тут немалая часть населения позитивно воспринимает рф в целом и путина в частности. Что тут есть много пророссийских сил, которые готовы поддержать вторжение.

Понятно, что всё это не имело ничего общего с действительностью. Украинское общество, политикум продемонстрировали конослидированность перед лицом российской агрессии. Наши ВСУ и тероборона продемонстрировали неимоверные силу духа, мужество, изобретательность.

Как следствие – полный провал российской стратегии и российского вторжения. И срочная переигровка тезисов, стратегии и тактики в стиле – "всё так и было задумано", "всё идет по плану", "мы и не собирались брать Киев".

россия идеологически, философски, стратегически уже проиграла. Она потеряла Украину навсегда. Те украинцы, которые были более-менее лояльны к рф даже после ее кражи Крыма и варварства на Донбассе, теперь однозначно стали противниками россии. Причем чуть ли не самыми жесткими противниками.

Вопрос времени, когда рухнет путинский режим. И не вопрос – как будут к россии относиться украинцы и весь цивилизованный мир в будущем. Как к обочине цивилизации. Как к варварам. Как к тем, место кому – в резервации, веры кому – нет, чувство к кому – презрение и ненависть.