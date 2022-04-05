Украина воюет за то, чтобы не быть россией. Но это невозможно, действуя как россия - Сергей Сидоренко
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Главный редактор сайта "Европейская правда" призвал возобновить вещание трех украинских каналов
Украина воюет за то, чтобы не быть россией. Но это невозможно делать, одновременно действуя как россия.
Давайте будем честны: 5, Прямой и Эспрессо из эфира отключила Банковая. И это не военная цензура, а политическая.
Не знаю, связано ли это с прогрессом в переговорах с рф и возможным соглашением, которое придется продавать населению (и которое в случае треша эти каналы критиковали бы). Но как международник точно знаю: диктатура поглощает и засасывает мягко и незаметно. Сделав один шаг, сложно удержаться от второго… третьего… и в какой-то момент оказываешься за всеми красными линиями.
Следующим на отключение вполне может быть Европравда, потому что снова напишем реальную картину. Либо УП, либо НВ, либо любое другое СМИ. Цель – чтобы другие увидели и сами писали то, чего ждут власти. Чтобы чего не вышло.
Именно так начиналась нынешняя российская цензура в нулевых, в начале путина.
Поэтому коллеги-журналисты и давайте не будем молчать.
А вещание 5, Прямого и Эспрессо должно восстановиться безотлагательно. Я не являюсь зрителем этих каналов от слова вообще, но это не имеет значения. Потому что на кону очень много. В том числе, для нашего движения к членству в ЕС. Потому что разные опции россии в Евросоюз не берут. Не верите – спросите у Турции.
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