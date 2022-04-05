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Україна воює за те, щоби не бути росією. Але це неможливо, діючи як росія - Сергій Сидоренко

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Сергій Сидоренко Сергій Сидоренко
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Україна воює за те, щоби не бути росією. Але це неможливо, діючи як росія Новина оновлена 05 квітня 2022, 01:47

Головний редактор сайту "Європейська правда" закликав відновити мовлення трьох українських каналів

Україна воює за те, щоби не бути росією. Але це неможливо робити, одночасно діючи як росія.

Давайте будемо чесними: 5, Прямий та Еспресо з ефіру відключила Банкова. І це не військова цензура, а політична.

Не знаю, чи пов'язане це з прогресом у переговорах з РФ та можливою угодою, яку доведеться продавати населенню (і яку у разі треша ці канали критикували би). Але як міжнародник, точно знаю: диктатура поглинає та засмоктує м'яко і непомітно. Зробивши один крок, складно утриматися від другого… третього… і у якийсь момент опиняєшся за всіма червоними лініями.

Наступним на відключення цілком може бути ЄвроПравда, бо знову напишемо реальну картину. Або УП, або НВ, або будь-яке інше ЗМІ. Мета — щоби інші побачили і самі писали те, чого чекає влада. Щоб чого не вийшло.

Саме так починалася нинішня російська цензура у нульових, на початку Путіна.

Тому, колеги-журналісти і давайте не будемо мовчати.

А мовлення 5, Прямого та Еспресо ПОВИННЕ відновитися невідкладно. Я не є глядачем цих каналів від слова взагалі, але це не має значення. Бо на кону дуже багато. у тому числі для нашого руху до членства в ЄС. Бо різні опції росій у Євросоюз не беруть. Не вірите — спитайте у Туреччини.

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Теги:
#Блог #Сергій Сидоренко
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