Никто не кричал: "Просто дайте мне автомат — и я дойду до Новосибирска!". И наверняка большая часть мужчин не хотела там находиться. Но обречённости в глазах точно не было

Два часа сидел в военкомате и не мог понять, что не так. Что режет глаз.

За годы в журналистике я много раз бывал на торжественных отправках из областного сборного пункта. Ну, знаете: военное руководство, торжественные речи, батюшки с кадилом, важные дяди из ОГА, показательные выступления спецназа… И призывники. Почти всегда — с обречённостью в глазах. Обычные ребята, которые не хотели там находиться.

Сегодня я видел таких же точно ребят. Разного возраста, по-разному одетых, с рюкзаками и даже чемоданами. Нет, бравурных речей здесь не будет. Никто не кричал: "Просто дайте мне автомат — и я дойду до Новосибирска!". И наверняка большая часть мужчин не хотела там находиться. Но обречённости в глазах точно не было. Вместо него — спокойное понимание. Надо — значит, надо.

PS. Родина сказала, что ближайшие несколько дней обойдётся без меня, потом будет видно. Спасибо всем, кто предложил помощь.

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