Укр

Не бывает плохих народов, бывают плохие люди. Но от уроженца Саратова со старта многого не жду - Анна Ковальчук

Автор
Анна Ковальчук Анна Ковальчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
194
Киев Новость обновлена 10 апреля 2022, 01:30
Киев

Эксперт по финансам Анна Ковальчук подвела свои итоги полутора месяцев войны.

Я приняла волевое решение возвращаться к (нормальной) жизни и в связи с этим хочу зафиксировать промежуточные выводы из последних полутора месяцев.

  • Вспышку справа я прос*ала. Но мне не стыдно. Люди и поумнее, и поопытней — никто не верил в полномасштабное вторжение, так что я со своими "ой аахахах путиннападет" конечно идиотка, но не одинока. Тем не менее будет честнее это указать.
  • Не стоит сравнивать себя с другими людьми и чужими стратегиями. Каждый сам определяет для себя поступки, которые его достойны.
  • Не бывает плохих народов, бывают плохие люди. Глобально я с этим согласна. Но от уроженца Саратова со старта многого не жду.
  • Панорамные окна это не только красиво, но и опасно.
  • Лесополосы — смертельно опасно.
  • Женский глянец может постить "10 советов как защититься от химической атаки" и это выглядит как органичный контент.
  • Международные пафосные гуманитарные миссии не всегда, но часто — это просто говнари на зарплатах.
  • Метро — теперь навсегда гораздо больше, чем зручний і швидкий вид транспорту.
  • Західняки могут вести себя как жадные мародеры. А переселенцы — как наглое говно. Хороших людей больше с обеих сторон.
  • И вообще люди лучше, чем о них принято думать.
  • Исходя из содержания русопропаганды, три слоя фольги на шапочку — это мало.
  • Читать в Киеве в марте 2022 года "Бойню номер пять" Воннегута, сплошь про бомбардировки Дрездена — очень плохая идея.
  • Шон Пенн лучший в мире актер и мне честно пофиг что он там играл. Борис Джонсон, ми каса ес су каса ("мой дом, твой дом", — ред.).
  • Мивину есть невозможно (на старте все гребли, ну и я взяла). Но нет, это ужасно, да еще и Nestle.
  • Госхолдинги, на которые частный бизнес всегда поглядывал свысока, могут быть и устойчивы, и эффективны.
  • Неработающий на вокзале эскалатор — это все же не главное, что нужно знать об Укрзализнице. Х*р с ним, вы молодцы.
  • Абсолютной безопасности нет. Сначала — ой ну Правый берег не тронут, потом — ой ну главное не в центре, потом — ой да кому этот Виноградарь нужен, и потом — три прилета в радиусе километра. Во всех случаях смысла вопить — никакого.
  • Самое честное, зеро-пафосное определение нации звучит как "накануне сраться из-за новой системы школьного питания, а наутро объединиться и навалять орде". Это невыразимо круто и пожалуй, что и беспрецедентно — то, что Украина сделала и продолжает делать.
  • Я всеми вами бесконечно, до слез, горжусь. Ну а за себя… за себя мне не стыдно.
Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Киев #Блог #Анна Ковальчук
Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Украина
Зеленскому и Джонсону в Киеве подарили петушков: что это за скульптуры и откуда (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Зеленскому и Джонсону в Киеве подарили петушков: что это за скульптуры и откуда (фото)
Дата публикации
Категория
Борислав Береза
Экс-нардеп Береза устроил скандал из-за вручения ему повестки в армию (видео)
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Украине - оружие, россии - санкции: о чем говорили Зеленский и Джонсон в Киеве
Дата публикации
Категория
Ирина Верещук
Состоялся третий обмен пленными: домой возвращаются 26 украинцев
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 10 апреля
Война – день 46: россияне штурмуют восток и юг Украины, стягивают резервы на "битву за Донбасс"