Эксперт по финансам Анна Ковальчук подвела свои итоги полутора месяцев войны.

Я приняла волевое решение возвращаться к (нормальной) жизни и в связи с этим хочу зафиксировать промежуточные выводы из последних полутора месяцев.

Вспышку справа я прос*ала. Но мне не стыдно. Люди и поумнее, и поопытней — никто не верил в полномасштабное вторжение, так что я со своими "ой аахахах путиннападет" конечно идиотка, но не одинока. Тем не менее будет честнее это указать.

Не стоит сравнивать себя с другими людьми и чужими стратегиями. Каждый сам определяет для себя поступки, которые его достойны.

Не бывает плохих народов, бывают плохие люди. Глобально я с этим согласна. Но от уроженца Саратова со старта многого не жду.

Панорамные окна это не только красиво, но и опасно.

Лесополосы — смертельно опасно.

Женский глянец может постить "10 советов как защититься от химической атаки" и это выглядит как органичный контент.

Международные пафосные гуманитарные миссии не всегда, но часто — это просто говнари на зарплатах.

Метро — теперь навсегда гораздо больше, чем зручний і швидкий вид транспорту.

Західняки могут вести себя как жадные мародеры. А переселенцы — как наглое говно. Хороших людей больше с обеих сторон.

И вообще люди лучше, чем о них принято думать.

Исходя из содержания русопропаганды, три слоя фольги на шапочку — это мало.

Читать в Киеве в марте 2022 года "Бойню номер пять" Воннегута, сплошь про бомбардировки Дрездена — очень плохая идея.

Шон Пенн лучший в мире актер и мне честно пофиг что он там играл. Борис Джонсон, ми каса ес су каса ("мой дом, твой дом", — ред.).

Мивину есть невозможно (на старте все гребли, ну и я взяла). Но нет, это ужасно, да еще и Nestle.

Госхолдинги, на которые частный бизнес всегда поглядывал свысока, могут быть и устойчивы, и эффективны.

Неработающий на вокзале эскалатор — это все же не главное, что нужно знать об Укрзализнице. Х*р с ним, вы молодцы.

Абсолютной безопасности нет. Сначала — ой ну Правый берег не тронут, потом — ой ну главное не в центре, потом — ой да кому этот Виноградарь нужен, и потом — три прилета в радиусе километра. Во всех случаях смысла вопить — никакого.

Самое честное, зеро-пафосное определение нации звучит как "накануне сраться из-за новой системы школьного питания, а наутро объединиться и навалять орде". Это невыразимо круто и пожалуй, что и беспрецедентно — то, что Украина сделала и продолжает делать.

Я всеми вами бесконечно, до слез, горжусь. Ну а за себя… за себя мне не стыдно.

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