Експерт із фінансів Анна Ковальчук підбила свої підсумки півтора місяці війни.

Я прийняла вольове рішення повертатися до (нормального) життя і через це хочу зафіксувати проміжні висновки з останніх півтора місяця.

Спалах праворуч я просила. Але мені не соромно. Люди й розумніші, і досвідченіші — ніхто не вірив у повномасштабне вторгнення, так що я зі своїми "ой аахахах путін нападе" звичайно ідіотка, але не самотня. Проте буде чесніше це вказати.

Не варто порівнювати себе з іншими людьми та чужими стратегіями. Кожен сам визначає собі вчинки, які його гідні.

Не буває поганих народів, бувають погані люди. Глобально я з цим погоджуюся. Але від уродженця Саратова зі старту багато чого не чекаю.

Панорамні вікна це не лише гарно, та й небезпечно.

Лісосмуги — смертельно небезпечно.

Жіночий глянець може постити "10 порад як захиститись від хімічної атаки" і це виглядає як органічний контент.

Міжнародні пафосні гуманітарні місії не завжди, але часто це просто говнарі на зарплатах.

Метро — тепер назавжди набагато більше, ніж зручний та швидкий вид транспорту.

Західняки можуть поводитися як жадібні мародери. А переселенці як нахабне гівно. Добрих людей більше з обох боків.

І взагалі люди кращі, ніж про них заведено думати.

Виходячи зі змісту русопропаганди, три шари фольги на шапочку це мало.

Читати в Києві в березні 2022 року "Бійню номер п’ять" Воннегута, суцільно про бомбардування Дрездена — дуже погана ідея.

Шон Пенн найкращий у світі актор і мені чесно пофіг що він там грав. Борис Джонсон, мі каса ес су каса ("мій дім, твій дім", — ред.).

Мівіну їсти неможливо (на старті всі гребли, ну і я взяла). Але ні, це жахливо, та ще й Nestle.

Держхолдинги, на які приватний бізнес завжди поглядав зверхньо, можуть бути і стійкими, і ефективними.

Непрацюючий на вокзалі ескалатор — це все ж таки не головне, що потрібно знати про Укрзалізницю. Хр*н із ним, ви молодці.

Абсолютної безпеки немає. Спочатку — ой ну Правий берег не чіпатимуть, потім — ой ну головне не в центрі, потім — ой та кому цей Виноградар потрібен, і потім — три прильоти в радіусі кілометра. У всіх випадках сенсу кричати — ніякого.

Найчесніше, зеро-пафосне визначення нації звучить як "напередодні битися через нову систему шкільного харчування, а вранці об’єднатися і навалювати орді". Це невимовно круто і мабуть, що й безпрецедентно те, що Україна зробила і продовжує робити.

Я всіма вами нескінченно, до сліз, пишаюся. Ну, а за себе… за себе мені не соромно.

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