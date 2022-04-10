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Не буває поганих народів, бувають погані люди. Але від уродженця Саратова зі старту багато чого не чекаю - Ганна Ковальчук

Автор
Ганна Ковальчук Ганна Ковальчук
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Київ Новина оновлена 10 квітня 2022, 01:30
Київ

Експерт із фінансів Анна Ковальчук підбила свої підсумки півтора місяці війни.

Я прийняла вольове рішення повертатися до (нормального) життя і через це хочу зафіксувати проміжні висновки з останніх півтора місяця.

  • Спалах праворуч я просила. Але мені не соромно. Люди й розумніші, і досвідченіші — ніхто не вірив у повномасштабне вторгнення, так що я зі своїми "ой аахахах путін нападе" звичайно ідіотка, але не самотня. Проте буде чесніше це вказати.
  • Не варто порівнювати себе з іншими людьми та чужими стратегіями. Кожен сам визначає собі вчинки, які його гідні.
  • Не буває поганих народів, бувають погані люди. Глобально я з цим погоджуюся. Але від уродженця Саратова зі старту багато чого не чекаю.
  • Панорамні вікна це не лише гарно, та й небезпечно.
  • Лісосмуги — смертельно небезпечно.
  • Жіночий глянець може постити "10 порад як захиститись від хімічної атаки" і це виглядає як органічний контент.
  • Міжнародні пафосні гуманітарні місії не завжди, але часто це просто говнарі на зарплатах.
  • Метро — тепер назавжди набагато більше, ніж зручний та швидкий вид транспорту.
  • Західняки можуть поводитися як жадібні мародери. А переселенці як нахабне гівно. Добрих людей більше з обох боків.
  • І взагалі люди кращі, ніж про них заведено думати.
  • Виходячи зі змісту русопропаганди, три шари фольги на шапочку це мало.
  • Читати в Києві в березні 2022 року "Бійню номер п’ять" Воннегута, суцільно про бомбардування Дрездена — дуже погана ідея.
  • Шон Пенн найкращий у світі актор і мені чесно пофіг що він там грав. Борис Джонсон, мі каса ес су каса ("мій дім, твій дім", — ред.).
  • Мівіну їсти неможливо (на старті всі гребли, ну і я взяла). Але ні, це жахливо, та ще й Nestle.
  • Держхолдинги, на які приватний бізнес завжди поглядав зверхньо, можуть бути і стійкими, і ефективними.
  • Непрацюючий на вокзалі ескалатор — це все ж таки не головне, що потрібно знати про Укрзалізницю. Хр*н із ним, ви молодці.
  • Абсолютної безпеки немає. Спочатку — ой ну Правий берег не чіпатимуть, потім — ой ну головне не в центрі, потім — ой та кому цей Виноградар потрібен, і потім — три прильоти в радіусі кілометра. У всіх випадках сенсу кричати — ніякого.
  • Найчесніше, зеро-пафосне визначення нації звучить як "напередодні битися через нову систему шкільного харчування, а вранці об’єднатися і навалювати орді". Це невимовно круто і мабуть, що й безпрецедентно те, що Україна зробила і продовжує робити.
  • Я всіма вами нескінченно, до сліз, пишаюся. Ну, а за себе… за себе мені не соромно.
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Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
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Теги:
#Україна #Київ #Блог #Анна Ковальчук
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