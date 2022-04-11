Создатель порталов Ain.ua и Bitside Артур Оруджалиев поделился мнением о последнем законопроекте "Слуг народа", которые предлагают во время мобилизации возвращать из-за границы всех мужчин призывного возраста.

Не прошло и нескольких дней после того как русские танки выгнали из Киевской области, как некоторые политики включили радикальный популизм. Популизм, который никто не будет знать как реализовать. И главное — ради чего.

Самая популярная ссылка этих выходных в личке и закрытых чатиках — законопроект про уголовную ответственность украинцев, которые легально выехали из страны до войны по не возвращению в Украину во время военного положения.

Если есть человек в Новой Зеландии без денег — кто ему оплатит перелет? Если есть человек с долгой арендой жилья в США и штрафными санкциями — кто ему оплатит издержки? Если у человека дом взорвали в Гостомеле — куда ему возвращаться? Список очевидных вопросов бесконечный.

Вопросов больше чем ответов. Точнее ответы есть — это полный бред и даже идея этого законопроекта вредит Украине. Я лично знаю два человека, которые увидев его в Европе и имея аренду на два месяца стали искать дом на год.

Судя по всему у этих политиков снова лишь шкурный интерес — свой политический капитал. В то время как настоящая задача у государства ровно противоположная — вернуть после войны максимум украинцев к себе домой, а не непонятно зачем вставлять палки в колеса.