Творець порталів Ain.ua та Bitside Артур Оруджалієв поділився думкою про останній законопроект "Слуг народу", які пропонуютьпід час мобілізації повертати з-за кордону всіх чоловіків призовного віку.

Не минуло й кількох днів після того, як російські танки вигнали з Київської області, як деякі політики включили радикальний популізм. Популізм, який ніхто не знатиме як реалізувати. І головне – заради чого.

Найпопулярніше посилання цих вихідних в особистих та закритих чатиках — законопроєкт про кримінальну відповідальність українців, які легально виїхали з країни до війни після повернення до України під час воєнного стану.

Якщо є людина в Новій Зеландії без грошей — хто їй сплатить переліт? Якщо є людина з довгою орендою житла у США та штрафними санкціями — хто йому сплатить витрати? Якщо в людини будинок підірвали у Гостомелі — куди йому повертатися? Список очевидних питань нескінченний.

Запитань більше ніж відповіді. Точніше відповіді є — це повна маячня і навіть ідея цього законопроєкту шкодить Україні. Я особисто знаю дві людини, які побачивши його в Європі та маючи оренду на два місяці, стали шукати будинок на рік.

Судячи з усього, у цих політиків знову лише шкурний інтерес — свій політичний капітал. У той час як справжнє завдання у держави протилежне — повернути після війни максимум українців до себе додому, а не незрозуміло для чого вставляти палиці в колеса.