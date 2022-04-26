Журналист Алексей Бондаренко сравнил жизнь в Украине и Европе и выделил основные преимущества и недостатки.

Читая истории людей, которые были вынуждены уехать из Украины, я заметил, что многие из них удивляются отсутствию в Европе многих благ, к которым мы здесь уже привыкли. Я спросил об этом в твиттере и неожиданно получил кучу ответов (и продолжаю получать).

Из них уже можно составить картину плюсов и минусов. Это, конечно, никакой не соцопрос, а просто реакция по ощущениям.

Что в Украине лучше:

– Банковская система. Приват и Моно очень быстры, карточки выдают тоже быстро, в общем-то все диджитализовано и понятно.

– Административные услуги. В зависимости от страны, но насколько я понял бюрократические процедуры очень длинные, неприятные и очень далекие от цифровизации.

– Кофе. Найти достойный фильтр – надо очень постараться, здесь мы уже привыкли, что его делают в каждой улитке.

– Врачи. Записаться к врачу, например, в Англии очень тяжело. Об уровне медицины — это отдельный разговор, но именно сервис у нас лучше, особенно в частных центрах.

– Цифровые услуги, Интернет, стоимость этих услуг. Там все сильно дороже и обычно хуже трудится.

Что в Украине хуже:

– городская инфраструктура. От удобства и разветвленности общественного транспорта до вопросов инклюзивности.

– Градостроительство. Многие указывают на то, что в Европе гораздо лучше устроено городское пространство, много парков и набережных. В общем больше уважения к городу. Сюда же множество нормальных переходов, а не мостов или подземок.

– Бюрократия (но наоборот). Несмотря на то, что многие процедуры занимают больше времени и бумаг (например, аренда квартиры), на выходе это дает большую защищенность от того, что владелец может тебя выбросить или поднять плату.

– Села и городки. Уровень жизни в провинции в Европе может ничем не уступать городу. Тогда как в Украине разница может быть поразительной.

– Парковка. Жесткое штрафование неправильно запаркованных машин действительно высвобождает пространство для пешеходов.

Если подытожить, лично у меня создается впечатление, что мы точно были, и будем на верном пути. Причем многое сделало государство, особенно в области цифровых услуг.

В отличие от россиян, которые видят микроволновку и думают, что это предмет роскоши, украинцев не шокирует увиденное в Европе. Даже наоборот, мы его уже критически анализируем, имеем с чем сравнить, и в чем объективно лучше. То есть, как пишет один из комментаторов, мы действительно находимся на уровне хорошей среднеевропейской страны. А не страны, которая только тянется к европейскому уровню, как принято было считать за границей и многим казалось и здесь.

У нас действительно хорошо жить. У нас классная страна, которую уже удалось построить. А после войны выйдет сделать еще лучше, в том числе благодаря опыту тех, кто вернется.