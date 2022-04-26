Журналіст Олексій Бондаренко порівняв життя в Україні та Європі та виокремив основні переваги та недоліки.

Читаючи історії людей, які зараз були вимушені виїхати з України, я помітив, що багато з них дивуються відсутності в Європі багатьох благ, до яких ми тут уже звикли. Я запитав про це в твіттері і неочікувано отримав купу відповідей (і продовжую отримувати).

З них уже можна скласти певну картину плюсів і мінусів. Це звісно ніяке не соцопитування, а просто реакція по відчуттях.

Що в Україні краще:

- Банківська система. Приват і Моно дуже швидкі, картки видають теж швидко, загалом все диджиталізовано і зрозуміло.

- Адміністративні послуги. В залежності від країни, але наскільки я зрозумів бюрократичні процедури дуже довгі, неприємні і вельми далекі від цифровізації.

- Кава. Знайти достойний фільтр — треба дуже постаратися, тут ми вже звикли, що його роблять у кожному равлику.

- Лікарі. Записатися до лікаря, наприклад, в Англії дуже важко. про рівень медицини — то окрема розмова, але саме сервіс у нас кращий, особливо в приватних центрах.

- Цифрові послуги, інтернет, вартість цих послуг. Там все сильно дорожче і зазвичай гірше працює.

Що в Україні гірше:

- Міська інфраструктура. Від зручності і розгалуженості громадського транспорту до питань інклюзивності.

- Містобудування. Багато хто вказує на те, що в Європі набагато краще влаштовано міський простір, багато парків і набережних. Загалом більше поваги до міста. Сюди ж велика кількість нормальних переходів, а не мостів або підземок.

- Бюрократія (але навпаки). Попри те, що багато процедур займають більше часу й паперів (наприклад, оренда квартири), на виході це дає більшу захищеність від того, що власник може тебе викинути чи підняти платню.

- Села й містечка. Рівень життя в провінції в Європі може нічим не поступатися місту. Тоді як в Україні різниця може бути разючою.

- Паркування. Жорстке штрафування неправильно запаркованих машин дійсно вивільнює простір для пішоходів.

Якщо підсумувати, особисто у мене складається враження, що ми точно були, і будемо на вірному шляху. Причому багато чого зробила держава, особливо у галузі цифрових послуг.

На відміну від росіян, які бачать мікрохвильовку і думають, що це предмет розкоші, українців не шокує побачене в Європі. Навіть навпаки, ми його вже критично аналізуємо, маємо з чим порівняти, і в чомусь об'єктивно кращі. Тобто, як написав один із коментаторів, ми дійсно знаходимося на рівні хорошої середньоєвропейської країни. А не країни, яка тільки тягнеться до європейського рівня, як заведено було вважати за кордоном та багато кому здавалося й тут.

У нас дійсно добре жити. У нас класна країна, яку вже вдалося збудувати. А після війни вийде зробити ще кращою в тому числі завдяки досвіду тих, хто повернеться.