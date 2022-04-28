Соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал, каких "успехов" достиг российский диктатор своим вторжением в Украину

Путин, таки, тайный агент США. Не знаю, кем он был завербован, но успехи грандиозны!

Судите сами:

1. США снова единолично координируют мировую повестку дня

2. Умирающее НАТО получило второе дыхание, новых членов, а страны-члены проводят модернизацию своих вооруженных сил.

3. Из россии едет креативный класс на загнивающее мероприятие. Пожалуй, что бы тоже загнивать и делать его богаче

4. Европа отказывается от российской нефти и газа. Не сразу, но решение есть и результат неизбежен, как и экономические последствия для россии

5. Украинская нация сегодня монолитна как никогда!

6. Демилитаризируемая Украина имеет вооружение больше, чем до 24 февраля. Основной поставщик – армия россии

7. К тому же страны Запада накачивают Украину современным вооружением, делая ее сильнейшей армией Европы.

8. Украина вот-вот станет кандидатом в ЕС и в последующие несколько лет его членом, получив доступ на 10 триллионный рынок

9. Разрушив украинскую промышленность востока Украины, россия ускорила модернизацию и открыла путь построения в Украине современной экономики

10. Страны Запада уже готовят деньги и в ближайшее время Украина получит сотни миллиардов долларов на модернизацию и развитие

11. Украинский президент сегодня самый популярный президент в мире

12. Украина – самая известная страна

13. Экономика россии выходит в крутое пике

14. Ее технологический разрыв с Западом увеличивается и никогда не будет восстановлен

15. Все украденные в россии деньги власти и олигархи выводили из россии в западные банки

16. Мир получает новую расстановку сил без россии

17. россия стала в Мире изгоем

18. И все, что произошло, американцам обошлось бесплатно, за счет россии.

Если вы считаете, что Путин не работает на США убедите