путин — тайный агент США. Успехи грандиозны - Анатолий Амелин
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Соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал, каких "успехов" достиг российский диктатор своим вторжением в Украину
Путин, таки, тайный агент США. Не знаю, кем он был завербован, но успехи грандиозны!
Судите сами:
1. США снова единолично координируют мировую повестку дня
2. Умирающее НАТО получило второе дыхание, новых членов, а страны-члены проводят модернизацию своих вооруженных сил.
3. Из россии едет креативный класс на загнивающее мероприятие. Пожалуй, что бы тоже загнивать и делать его богаче
4. Европа отказывается от российской нефти и газа. Не сразу, но решение есть и результат неизбежен, как и экономические последствия для россии
5. Украинская нация сегодня монолитна как никогда!
6. Демилитаризируемая Украина имеет вооружение больше, чем до 24 февраля. Основной поставщик – армия россии
7. К тому же страны Запада накачивают Украину современным вооружением, делая ее сильнейшей армией Европы.
8. Украина вот-вот станет кандидатом в ЕС и в последующие несколько лет его членом, получив доступ на 10 триллионный рынок
9. Разрушив украинскую промышленность востока Украины, россия ускорила модернизацию и открыла путь построения в Украине современной экономики
10. Страны Запада уже готовят деньги и в ближайшее время Украина получит сотни миллиардов долларов на модернизацию и развитие
11. Украинский президент сегодня самый популярный президент в мире
12. Украина – самая известная страна
13. Экономика россии выходит в крутое пике
14. Ее технологический разрыв с Западом увеличивается и никогда не будет восстановлен
15. Все украденные в россии деньги власти и олигархи выводили из россии в западные банки
16. Мир получает новую расстановку сил без россии
17. россия стала в Мире изгоем
18. И все, что произошло, американцам обошлось бесплатно, за счет россии.
Если вы считаете, что Путин не работает на США убедите
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