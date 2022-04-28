Співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розповів, яких "успіхів" досяг російський диктатор своїм вторгненням в Україну

Путін, таки, таємний агент США. Не знаю ким він був завербований, але успіхи грандіозні!

Судіть самі:

1. США знову одноосібно координують світовий порядок денний

2. Вмираюче НАТО отримало друге дихання, нових членів, а країни-члени — проводять модернізацію своїх збройних сил

3. З росії їде креативний клас на загниваючий захід. Мабуть, що б теж загнивати та робити його багатше

4. Європа відмовляється від російської нафти та газу. Не відразу, але рішення є і результат неминучий, як і економічні наслідки для росії

5. Українська нація сьогодні монолітна як ніколи!

6. Україна, що демілітаризується, має озброєння більше, ніж до 24 лютого. Основний постачальник — армія росії

7. До того ж країни заходу накачують Україну сучасним озброєнням, роблячи її найсильнішою армією Європи.

8. Україна ось ось стане кандидатом у ЄС і наступні кілька років його членом, отримавши доступ на 10 трильйонний ринок

9. Зруйнувавши українську промисловість сходу України, росія прискорила модернізацію та відкрила шлях до побудови в Україні сучасної економіки

10. Країни заходу вже готують гроші і найближчим часом Україна отримає сотні мільярдів доларів на модернізацію та розвиток

11. Український президент сьогодні найпопулярніший президент у світі

12. Україна – найвідоміша країна

13. Економіка росії входить у круте піку

14. Її технологічний розрив із Західом збільшується і ніколи не буде відновлено

15. Всі вкрадені в росії гроші влада та олігархи виводили з росії в західні банки

16. Світ отримує нову розстановку сил без росії

17. Росія стала у Світі ізгоєм

18. І все, що сталося, американцям обійшлося безкоштовно, за рахунок росії.

Якщо ви ще вважаєте, що путін не працює на США переконайте