путін — таємний агент США. Успіхи грандіозні - Анатолій Амелін
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Співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розповів, яких "успіхів" досяг російський диктатор своїм вторгненням в Україну
Путін, таки, таємний агент США. Не знаю ким він був завербований, але успіхи грандіозні!
Судіть самі:
1. США знову одноосібно координують світовий порядок денний
2. Вмираюче НАТО отримало друге дихання, нових членів, а країни-члени — проводять модернізацію своїх збройних сил
3. З росії їде креативний клас на загниваючий захід. Мабуть, що б теж загнивати та робити його багатше
4. Європа відмовляється від російської нафти та газу. Не відразу, але рішення є і результат неминучий, як і економічні наслідки для росії
5. Українська нація сьогодні монолітна як ніколи!
6. Україна, що демілітаризується, має озброєння більше, ніж до 24 лютого. Основний постачальник — армія росії
7. До того ж країни заходу накачують Україну сучасним озброєнням, роблячи її найсильнішою армією Європи.
8. Україна ось ось стане кандидатом у ЄС і наступні кілька років його членом, отримавши доступ на 10 трильйонний ринок
9. Зруйнувавши українську промисловість сходу України, росія прискорила модернізацію та відкрила шлях до побудови в Україні сучасної економіки
10. Країни заходу вже готують гроші і найближчим часом Україна отримає сотні мільярдів доларів на модернізацію та розвиток
11. Український президент сьогодні найпопулярніший президент у світі
12. Україна – найвідоміша країна
13. Економіка росії входить у круте піку
14. Її технологічний розрив із Західом збільшується і ніколи не буде відновлено
15. Всі вкрадені в росії гроші влада та олігархи виводили з росії в західні банки
16. Світ отримує нову розстановку сил без росії
17. Росія стала у Світі ізгоєм
18. І все, що сталося, американцям обійшлося безкоштовно, за рахунок росії.
Якщо ви ще вважаєте, що путін не працює на США переконайте
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