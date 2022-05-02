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На войне не может быть половинчатых решений. Враг не имеет права действовать у нас в тылу - Дмитрий Ярош

Автор
Дмитрий Ярош Дмитрий Ярош
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Дмитрий Ярош призывает не заигрывать с филиалом РПЦ в Украине
Дмитрий Ярош призывает не заигрывать с филиалом РПЦ в Украине

Общественный и политический деятель, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош призывает украинские власти прекратить деятельность УПЦ МП в Украине:

На войне не может быть половинчатых решений.

Здесь: или Мы – Украинцы, или они – ордынцы…

Поэтому заигрывание с "пятой колонной" путина — филиалом РПЦ в Украине — недопустимо.

Так называемое УПЦ МП не является украинской религиозной конфессией! Они — враждебная агентура, проводящая системную антигосударственную деятельность. Фактов множество.

Если кто-нибудь из московских священников, которые называют себя украинскими, имеют Бога в сердце, пусть переходят в Православную Церковь Украины.

Враг не имеет права действовать у нас в тылу.

Поэтому призываю украинские власти не панькаться с этой нечистью. Враг должен быть уничтожен. Везде. В том числе на духовном фронте.

Смерть "русскому миру"!

Слава Украине!

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Теги:
#Украина #УПЦ МП #Дмитрий Ярош #Війна #Заборона
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