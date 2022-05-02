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На Війні не може бути половинчастих рішень. Ворог не має права діяти у нас в тилу - Дмитро Ярош

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Дмитро Ярош Дмитро Ярош
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Дмитро Ярош закликає не загравати з філіалом РПЦ в Україні
Дмитро Ярош закликає не загравати з філіалом РПЦ в Україні

Громадський і політичний діяч, колишній провідник "Правого сектору" Дмитро Ярош закликає українську владу припинити діяльність УПЦ МП в Україні:

На Війні не може бути половинчастих рішень.

Тут: або Ми — Украінці, або вони — ординці…

Тому, загравання з "п‘ятою колоною" путіна — філіалом РПЦ в Україні — неприпустиме.

Так зване УПЦ МП не є українською релігійною конфесією! Вони — ворожа агентура, яка проводить системну антидержавну діяльність. Фактів безліч.

Якщо хтось з московських священників, які називають себе українськими, мають Бога в серці, хай переходять у Православну Церкву України.

Ворог не має права діяти у нас в тилу.

Тому, закликаю українську владу не панькатися з цією нечистю. Ворог має бути знищений. Скрізь. У тому числі на духовному фронті.

Смерть "русскому міру"!

Слава Україні!

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Теги:
#Україна #УПЦ МП #Дмитро Ярош #Війна #Заборона
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