На Війні не може бути половинчастих рішень. Ворог не має права діяти у нас в тилу - Дмитро Ярош
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Громадський і політичний діяч, колишній провідник "Правого сектору" Дмитро Ярош закликає українську владу припинити діяльність УПЦ МП в Україні:
На Війні не може бути половинчастих рішень.
Тут: або Ми — Украінці, або вони — ординці…
Тому, загравання з "п‘ятою колоною" путіна — філіалом РПЦ в Україні — неприпустиме.
Так зване УПЦ МП не є українською релігійною конфесією! Вони — ворожа агентура, яка проводить системну антидержавну діяльність. Фактів безліч.
Якщо хтось з московських священників, які називають себе українськими, мають Бога в серці, хай переходять у Православну Церкву України.
Ворог не має права діяти у нас в тилу.
Тому, закликаю українську владу не панькатися з цією нечистю. Ворог має бути знищений. Скрізь. У тому числі на духовному фронті.
Смерть "русскому міру"!
Слава Україні!
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