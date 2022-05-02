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Эскалация в мае неизбежна, Кремлю нужно что-то предъявить российскому телезрителю - Кирилл Сазонов

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Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов
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Парад на 9 мая в Москве и разбитая российская техника в Украине Новость обновлена 02 мая 2022, 22:23
Парад на 9 мая в Москве и разбитая российская техника в Украине

Политолог Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа":

Эскалация в мае неизбежна. Если 9 мая путин хочет заявить о победе рф, им нужно что-то серьезнее, чем марш с портретами дедов по Мариуполю, который сейчас выглядит точно не спасенным и не освобожденным городом.

Если они хотят взять Славянск – будет жарко. Изюм? Еще жарче. Про Одессу и Харьков вообще говорить не стоит. Референдум в Херсоне и Бердянске? Возможно, но на Юге ВСУ вовсе не дадут спокойно поставить этот спектакль.

Если же к 9 мая ничего не получится предъявить российскому телезрителю – путин придет в ярость. И полетят головы генералов, которые не оправдали. Так или иначе, прессинг будет усилен. Так что эскалация неизбежна, не зря РФ стягивает на площадки возле границ новые системы пуска ракет…

При этом важно понимать, что россия обречена на поражение. Выиграть и выжить она могла только при одном сценарии. Это блицкриг. То есть – тотальное поражение ВСУ в течение недели, смещение Зеленского и передача власти марионеточному режиму. Быстро победить – и поставить Запад перед фактом. Этот сценарий не прошел. Пошла долгая война на истощение.

Украина несет потери, но добровольцев до сих пор больше, чем мест в ВСУ. По технике – помощь Запада уже компенсирует с лихвой потери материальной части. А россии никто ничего не компенсирует и очереди добровольцев с высокой мотивацией там нет и близко. Плюс – по рф бьют санкции, а Украина получает мощную поддержку всего мира.

Так что в долгосрочной перспективе россия проигрывает. Уже проиграла.

А цивилизованный мир выиграет. Но Украине придется дороже всех заплатить за эту победу, увы…

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Эскалация #9 мая
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