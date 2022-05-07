Журналист Аркадий Бабченко убежден, что Россия — это страна, которая управляется в ручном режиме одним единственным человеком

Что вы носитесь с этим девятым мая, как с писаной торбой… Девятого мая Путин объявит войну! Девятого мая Путин объявит мобилизацию! Девятого мая Путин объявит победу и капитуляцию! Девятого мая то, девятого мая сё…

Да не по*уй ли?

Что ж вы все никак не поймете одну простую вещь. Россия — страна, которая управляется в ручном режиме одним единственным человеком, воля которого закон.

И ему для того, чтобы нажать ядерную кнопку, на*иг не надо объявлять войну. Чтобы ввести войска в любую страну, ему на*иг не нужно согласие или не согласие совета федерации. Чтобы объявить всеобщую мобилизацию, всеобщий гулаг, всеобщие расстрелы или всеобщий праздник — ему вообще на*уй не надо ничего говорить.

И чтобы объявить победу — ему не надо захватывать Киев.

Мариуполь взят, коридор в Крым пробит, "Азов" уничтожен — ну, в их докладах будет так — все, победа!

И именно что-то типа этого он и скажет.

Но значения это не будет иметь никакого.

Потому что после девятого мая будет все то же самое, что и до.

Война.

И ожидание, что в любой момент он нажмет красную кнопку.

Или вы думаете, что если он не начнет войну девятого мая — всё, проехали, можно выдохнуть?

Да ничего подобного.

Я вам скажу, что будет девятого мая.

Девятого мая Байден подпишет ленд-лиз.

И вот это куда важнее.

Куда важнее, что девятого мая скажет и сделает Байден, а не Путин.

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