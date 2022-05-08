Главный редактор сайта "Европейская правда" Сергей Сидоренко объяснил, почему не стоит обвинять людей, которые еще не успели перейти на украинский язык

Ужасает то, что есть друзья, которые после 8 лет войны продолжают распространять путинский фейк о том, что россия напала на нас из-за защиты русскоязычных.

И поэтому — объявляют врагами всех, кто где-то что-то скажет на русском.

Очевидный же нонсенс, противоречащий украинским реалиям (кто скажет, что у нас притесняли русскоязычных – расфрендьтесь сразу, дальше можете не читать!). Впрочем, этот бред роспропаганды повторяют вполне патриотические, по крайней мере, на словах люди.

Я тоже считаю, что сейчас в публичной сфере НАДО переходить на украинский. Потому что это действительно важно. (Сам я сделал это еще в начале войны, где-то 7 лет назад, но мне, как билингву, было легче). Сейчас радуюсь тому, что все больше людей это делают. Наконец этот процесс становится массовым и, ключевая деталь, ИСКРЕННЫМ!

…Но потом вижу во фб очередное сообщение, написанное четко по русской методичке. Где тех, кто еще не завершил переход, еще не созрел, а заодно и тех, кто где-то говорит по-русски с родными или в быту – объявляют врагами. Приравнивают тех, кто сказал/написал слово по-русски — к сторонникам рф и солдатам армии x..ла.

То есть вместо того, чтобы поддержать тех украинцев, кто сейчас делает этот важный шаг, и не завершил переход, а также убеждать, поощрять тех, кто этого не сделал – объявляют врагами и одних, и других. Публично объявляют об их вычеркивании из рядов украинской политической нации. Но вместе с тем словно "дают шанс исправиться", ну-ну.

Вот только эффект получается равно противоположный. Репрессивный стимул здесь не работает, он расстраивает. Искреннее изменение сознания и искренний переход в таких условиях, вероятно, невозможен. Поэтому я не удивлен, что уже видел посты сопротивления от тех, кто не понимает своего очернения.

Попытки объяснить "врагам", что они причиняют вред, чаще всего остаются без эффекта. Они не слышат. Хотя среди них есть медийщики и коммуникационники.

К счастью, других постов в моей ленте больше. Тех, кто сообщает, что перешел на украинский. Тех, кто объясняет другим важность этого шага.

Однако на этом фоне каждый день вижу очередной пост кровь-из-глаз. Прошу, не нужно так. Давайте объединяться, а не разделять искусственно украинскую нацию. И тем более не нужно хейтить тех, кто говорил на других языках со своими самыми дорогими людьми, кому мама пела колыбельные не на украинском языке. Они и сейчас имеют полное право говорить в быту на венгерском, польском, русском, болгарском, крымско-татарском.

Подчеркну: многим из них это не мешает быть патриотами Украины даже в большей степени, чем их хейтеры.