Главный редактор "Апостроф" Денис Попович рассказал, почему россияне не выучили уроки Второй мировой войны

По российским телеграммам и соцсетям происходит поиск виновных в неудачах российской "спецоперации" в Украине.

Конечно, возникает и следующий вопрос, а что же делать?

В поисках баланса между тем "кто виноват" и "что делать", авторы постов неизбежно приходят к мрачной фигуре тов. Сталина.

Вот если бы сейчас в россии руководил тов. Сталин, то он бы кого-то обязательно расстрелял, кого-то посадил, а кого-то отстранил от должности – и тогда дела в Украине пошли бы гораздо лучше.

Я еще раз удивляюсь, как всячески культивируя тему Второй мировой войны, россияне умудрились не сделать из нее никаких выводов.

Да, Сталин был извергом, тираном, людоедом, но он ни в коем случае не был идиотом. Он создал среди своих генералов определенную систему конкуренции, которая позволяла выбирать лучшие проекты военных операций, которые, может, и часто, но далеко не всегда базировались на простом забросе пушечным мясом.

Это я не о терпимости Сталина (можно привести много примеров где я неправ) – это я об общих рамках отношений.

владимир путин не создал ничего подобного. Он являет собой худшую копию Адольфа Гитлера, с которым никто не хотел спорить. Систему "чего изволите", существующую в окружении путина, мы увидели во время памятного заседания Совбеза РФ, где решался вопрос о признании "ЛДНР".

Но Гитлер, в отличие от путина, имел гораздо более талантливых генералов, имел продвинутые к тому времени технологии, имел идеологию и имел четкие планы ведения боевых действий. Поэтому если даже прямо сейчас поставить тов. Сталина в качестве консультанта для путина, ничего кардинально не изменится. Система "чего изволите" – она на клеточном уровне. Если папа приказал, то будем делать что угодно, ему же виднее. Или, по крайней мере, подождем, пока он окончательно разобьет себе лоб, а солдатиков бабы нарожают.