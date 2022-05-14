Украинский журналист, блоггер и политический деятель Виктор Трегубов прокомментировал возможности израильского комплекса ракет Blue Spear 5G SSM:

В ленте пишут, что Эстония выбила у Израиля разрешение передать Украине систему Blue Spear.

Я совсем не моряк, я чёрный тельняк не скажу где нашел. Но если я правильно все понимаю, это будет означать, что Украина сможет поразить цель в Севастополе, было бы целеуказание. Да, там всего одна установка и несколько ракет, но это возможно.

А это значит, что Украина сможет поражать даже российские субмарины во время дозаправки в Севастополе.

А это значит, что пускать Калибры с Черного моря станет уже совсем тяжело. Хотя они и так заканчиваются.

Еще бы норвежскую NSM получить для полного счастья. И можно будет осторожно переходить к выдворению Черноморского флота РФ с украинского моря на украинский шельф.