Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко прокомментировал заявления россиян по поводу угрозы для Евросоюза от принятия Украины:

В министерстве иностранных дел рф известный чудила – замминистра саша грушко заявил, что если Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединению.

Милота!

В феврале они заявляли вслед за лукашенкой, что российские войска за 4 дня способны дойти до Ла-Манша.

Оно бы конечно, но на Сумщине, Черниговщине и Киевщине оказалось слишком много лесов и сел.

А в них дядей с ружьями и ДРГ ВСУ.

Ну и байрактары разные.

Потом, помню, они предостерегали Европу: раздадите оружие — украинцы поубивают друг друга и сделают мачучу Европе.

"Что же вы творите" — жаловался тогда грушко.

А полиция теперь докладывает, что уровень преступности в стране упал в два раза.

Они проповедовали, что народ хочет освободиться от бандеровцев.

А бандеризация страны набрала необратимые обороты. Прежде всего, за счет русскоговорящих регионов.

Я всегда внимательно слежу за выступлениями российских предсказателей.

И если они утверждают, что Европе скоро фсьо — значит Европу все-таки ждет процветание.

Мира нам, украинцы! Когда сдохнет путин и на кремлевской площади бунтовщики под предводительством какого-нибудь новенького Стеньки Разина повесят грушка – нас в объединенной Европе ждет процветание.

Тенденция, однако.

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