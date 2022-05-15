Всегда внимательно слежу за выступлениями российских предсказателей: их "пророчества" сбываются, но наоборот - Виктор Бобыренко
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Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко прокомментировал заявления россиян по поводу угрозы для Евросоюза от принятия Украины:
В министерстве иностранных дел рф известный чудила – замминистра саша грушко заявил, что если Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединению.
Милота!
В феврале они заявляли вслед за лукашенкой, что российские войска за 4 дня способны дойти до Ла-Манша.
Оно бы конечно, но на Сумщине, Черниговщине и Киевщине оказалось слишком много лесов и сел.
А в них дядей с ружьями и ДРГ ВСУ.
Ну и байрактары разные.
Потом, помню, они предостерегали Европу: раздадите оружие — украинцы поубивают друг друга и сделают мачучу Европе.
"Что же вы творите" — жаловался тогда грушко.
А полиция теперь докладывает, что уровень преступности в стране упал в два раза.
Они проповедовали, что народ хочет освободиться от бандеровцев.
А бандеризация страны набрала необратимые обороты. Прежде всего, за счет русскоговорящих регионов.
Я всегда внимательно слежу за выступлениями российских предсказателей.
И если они утверждают, что Европе скоро фсьо — значит Европу все-таки ждет процветание.
Мира нам, украинцы! Когда сдохнет путин и на кремлевской площади бунтовщики под предводительством какого-нибудь новенького Стеньки Разина повесят грушка – нас в объединенной Европе ждет процветание.
Тенденция, однако.
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