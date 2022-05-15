Чудес не бывает. Два слова про топливный кризис

Бизнесмен Александр Соколовский рассказал, чем грозит топливный кризис для украинской экономики и как можно решить проблему

Чудес не бывает, увы… Два слова про топливный кризис.

Экономика — это второй фронт. Без работающей экономики ни одна страна не сможет воевать с мощным противником. И это касается всех, не только легкой промышленности. Увы, но коллапс с топливом ставит всю нашу экономику под угрозу. Ведь все мы знаем про "принцип домино". Кроме того на грани срыва посевная и уборочная компании, что чревато и мировым продовольственным кризисом.

Немного цифр.

В предвоенные годы Украина импорт топлива составлял 82% (это 9,6 млн. тонн). А 18% было собственного производства, но теперь и этого нет, так как основные производители, включая самый большой Кременчугский НПЗ, уничтожены русскими ракетами.

Что касается импорта. До войны логистика доставок была обеспечена трубопроводным (~ 50-60%), морским (~ 20%), железнодорожным транспортом (~ 20%) и самую малость автоцистернами (всего 3%, так как она всегда была в десятки раз (!) дороже, чем остальные способы доставки).

Сейчас ни морской, ни трубопроводный транспорты не доступны и нам пока остаётся только жд и автомобильная доставка. Автоцистернами дорого и их не хватает. Более 50% уже идёт железкой и это гораздо дешевле. Но как увеличить эту логистику?

При жд доставке топлива из Европейских портов через Польшу и другие восточноевропейские страны идёт большая задержка по времени и удорожание, так как у Европы с Украиной разная ширина колеи. И это серьезнейшее "узкое горлышко". Чтобы избежать этого составы с топливом из портов Балтии могли бы идти через Беларусь. Без проблемы с перегрузкой из-за смены колеи. И первые несколько танкеров из США быстро бы начали перекрывать наш дефицит.

Но Белорусь только де-юре не в войне, хоть мы же все всё понимаем. И путин крепко держит батьку за причиндалы. Что делать? Учитывая прогнозированный к осени мировой продовольственный кризис, и даже голод в ряде бедных стран Африки и пр., ЕС совместно с ООН могут (и просто обязаны!) уже сейчас немедленно предложить Белоруси создать продовольственный и топливный гуманитарный жд коридор с портами стран Балтии. Из Украины — зерно, нам — топливо! Это вполне реально, учитывая петляние батьки в последнее время. Он вполне может принять подвернувшийся ему последний шанс (в форме непубличной гарантии) не оказаться вместе с путиным в Гааге. И объяснить русским предоставление коридора ещё более сильным давлением со стороны запада.

Ещё конечно очень важно не повторять больше ошибки хранения топлива в больших количествах на нефтебазах. Почти два десятка которых были поражены русскими ракетами. Вместо того чтобы заранее раздать топливо по мелким операторам в топливные сети АЗС с последующей оплатой.

И главное. Любые попытки сегодня госрегулирования цены на топливо в рознице бесполезны. В минус без дотаций от государства никто работать не будет, а дотировать такие расходы бюджет не сможет. В таком случае равно цену поднимут, только это будет в черную. Риски доставки сейчас огромны, плюс несоответствие наших цистерн европейским требованиям, плюс очереди на границах, плюс нестабильный курс, плюс отсутствие кредитования. Потому все эти риски закладываются операторами в цену и снизить ее сможет только рынок. И очень постепенно. Или будем без топлива…

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