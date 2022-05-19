У российских солдат остается одна мотивация, но и ее отнимает ФСБ - Виктор Бобыренко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 50
Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко объяснил, почему российская армия совсем не мотивирована и что их ждет в войне против Украины
Братья по оружию
Когда враг отступал в конце марта из Сумщины, мне от военных стали известны по крайней мере два факта, когда россияне убили своих же.
Своих самострелов.
То есть хочет мальчик откосить от войны. Стреляет себе в ногу. Но его боевые друзья вычисляют его намерения: и остаться живым, и путина развести на материальную помощь за ранения.
И потом всю жизнь в школах рассказывать "как родину любить". И таких хитроумных россияне сами по-тихому убивали, без суда и следствия.
Такие действия – один из элементов формирования традиций и мотиваций.
В армии россии нет основной мотивации, которая есть у наших. Они не защищают свою Родину.
Они уже давно поняли, что никаких фашистов здесь нет. Никто как освободителей их здесь не ждет. Никто на русь-матушку нападать не собирался.
У них нет стойкого ощущения, что за их спинами – их родители, женщины и дети.
А украсть своей жене стиралку или ребенку нотик – мотивация конечно. Но сейчас, когда оккупировать кроме руин стало нечего – эта мотивация становится неактуальной.
У военных остается единственная, но старая как мир мотивация. Они воюют ради друг друга.
Так было во всех армиях мира. Ты прикрываешь меня – я прикрываю тебя. Чтобы выжили оба.
Всех других, кто не из нашей роты – нах.
Всех кто не из ВДВ – вообще нах.
Всех кто не из нашей армии – можно валить. Мирные – тоже враги. Потому что наводят на нас Байрактары.
Так думают россияне в форме в Украине.
Я помню, когда служил на флоте, было четкое правило. Украсть у своих – ты крыса и опустят. А украсть на чужой коробке – подвиг. Ибо нефиг про@бывать (не при Арестовиче будь сказано).
Так что, казалось бы, у россиян есть хоть одна мотивация?
Нет!
Самодостаточный коллектив, где мотивация выжить вместе и при отсутствии других мотиваций – рано или поздно приходит к общему коллективному мнению: а нафига оно в общем нам нужно?
Может лучше штык в землю? Может "мир народам – война дворцам?".
И такие настроения в армии России начали появляться.
Это в Кемерово и Ижевске много патриотов. А под Изюмом и Херсоном их меньше.
И ФСБ начинает вычислять лидеров мнений о "нуевонафиге". И ссылать (или вербовать) в коллективы стукачков.
Вычисленных и сданных стукачами зачинщиков стали формировать в отдельные группы и отправлять на верную смерть.
Чтобы меньше оставалось тех, кто начал все понимать и ворчит. Пока ворчит. Но ворчит по боевым постам и в местах общих перекуров.
Вот их и отправляют насмерть. Стукачество – самое деструктивное действие на армию.
Но в ФСБ этого не понимают. Работа такова.
ФСБ как раз отнимает у российской армии последнюю мотивацию солдата – мать братьев по оружию.
И потому их конец ближе, чем многие думают.
Потому что они просто побегут.
Или начнут массово сдаваться в плен. Поэтому им всегда нужно говорить: "В украинском плену тепло и сытно. И не бьют".
Так они массово сдаваться начнут быстрее. А уж в плену разберемся: кого под суд за издевательство, а кого на восстановление страны. Но сначала они должны сдаться.
Солдат без мотивации всегда или убегает, или сдается.
Но сдается – лучше. Потому что вторично на фронт его уже не отправят. Разве что обменяют на наших. Но те, кто был в теплом плену, покажутся во второй раз.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.