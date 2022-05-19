Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко объяснил, почему российская армия совсем не мотивирована и что их ждет в войне против Украины

Братья по оружию

Когда враг отступал в конце марта из Сумщины, мне от военных стали известны по крайней мере два факта, когда россияне убили своих же.

Своих самострелов.

То есть хочет мальчик откосить от войны. Стреляет себе в ногу. Но его боевые друзья вычисляют его намерения: и остаться живым, и путина развести на материальную помощь за ранения.

И потом всю жизнь в школах рассказывать "как родину любить". И таких хитроумных россияне сами по-тихому убивали, без суда и следствия.

Такие действия – один из элементов формирования традиций и мотиваций.

В армии россии нет основной мотивации, которая есть у наших. Они не защищают свою Родину.

Они уже давно поняли, что никаких фашистов здесь нет. Никто как освободителей их здесь не ждет. Никто на русь-матушку нападать не собирался.

У них нет стойкого ощущения, что за их спинами – их родители, женщины и дети.

А украсть своей жене стиралку или ребенку нотик – мотивация конечно. Но сейчас, когда оккупировать кроме руин стало нечего – эта мотивация становится неактуальной.

У военных остается единственная, но старая как мир мотивация. Они воюют ради друг друга.

Так было во всех армиях мира. Ты прикрываешь меня – я прикрываю тебя. Чтобы выжили оба.

Всех других, кто не из нашей роты – нах.

Всех кто не из ВДВ – вообще нах.

Всех кто не из нашей армии – можно валить. Мирные – тоже враги. Потому что наводят на нас Байрактары.

Так думают россияне в форме в Украине.

Я помню, когда служил на флоте, было четкое правило. Украсть у своих – ты крыса и опустят. А украсть на чужой коробке – подвиг. Ибо нефиг про@бывать (не при Арестовиче будь сказано).

Так что, казалось бы, у россиян есть хоть одна мотивация?

Нет!

Самодостаточный коллектив, где мотивация выжить вместе и при отсутствии других мотиваций – рано или поздно приходит к общему коллективному мнению: а нафига оно в общем нам нужно?

Может лучше штык в землю? Может "мир народам – война дворцам?".

И такие настроения в армии России начали появляться.

Это в Кемерово и Ижевске много патриотов. А под Изюмом и Херсоном их меньше.

И ФСБ начинает вычислять лидеров мнений о "нуевонафиге". И ссылать (или вербовать) в коллективы стукачков.

Вычисленных и сданных стукачами зачинщиков стали формировать в отдельные группы и отправлять на верную смерть.

Чтобы меньше оставалось тех, кто начал все понимать и ворчит. Пока ворчит. Но ворчит по боевым постам и в местах общих перекуров.

Вот их и отправляют насмерть. Стукачество – самое деструктивное действие на армию.

Но в ФСБ этого не понимают. Работа такова.

ФСБ как раз отнимает у российской армии последнюю мотивацию солдата – мать братьев по оружию.

И потому их конец ближе, чем многие думают.

Потому что они просто побегут.

Или начнут массово сдаваться в плен. Поэтому им всегда нужно говорить: "В украинском плену тепло и сытно. И не бьют".

Так они массово сдаваться начнут быстрее. А уж в плену разберемся: кого под суд за издевательство, а кого на восстановление страны. Но сначала они должны сдаться.

Солдат без мотивации всегда или убегает, или сдается.

Но сдается – лучше. Потому что вторично на фронт его уже не отправят. Разве что обменяют на наших. Но те, кто был в теплом плену, покажутся во второй раз.