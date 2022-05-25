Говорить о возможности дипломатического решения "крымской проблемы" пока наивно - Юрий Смелянский
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Соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский специально для "Телеграфа" дал прогноз, каким будет возвращение Крыма в Украину
В течение последних нескольких дней президент Зеленский сделал заявление о высокой цене военного освобождения Крыма.
И это очередной намек на необходимость дипломатического решения "крымской проблемы". А затем президент сделал заявление о том, что со всех оккупированных территорий захватчикам придется уйти.
Между этими двумя заявлениями был очередной итог замеров социальных настроений, согласно которому более 80% граждан Украины поддерживают и ожидают полную деоккупацию всей суверенной территории Украины.
Так что, вероятнее всего, заявление о том, что российским оккупантам придется уйти со всех оккупированных территорий Украины, является реакцией на общественные настроения.
Однозначно, рано или поздно российские оккупанты уйдут с территории Крымского полуострова. Чем раньше это случится – тем лучше. Это аксиома.
Но…
Днями экс-президент россии, заместитель председателя Совбеза рф Дмитрий Медведев повторил дежурное заявление, в котором утверждается, что Крымский полуостров часть суверенной территории рф.
При такой позиции говорить о возможности дипломатического решения "крымской проблемы" наивно.
Возможность на дипломатическом уровне говорить о Крыме возникнет после поражения рф в Украине. Вот только после такого поражения дипломатия лишь зафиксирует факт деоккупации Крымского полуострова.
Сами процессы деоккупации на территории Крыма начнутся раньше. Например, после того как ВСУ освободят Херсон и продолжат освободительный марш по Херсонской области в сторону Крыма. Или когда то же самое произойдет в Мелитополе.
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