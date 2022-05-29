Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко прокомментировал письмо беглого президента Виктора Януковича:

Известный поклонник эпистолярного жанра и "проффесор" Янукович написал письмо украинскому народу.

О том, что этот народ неправ, руководство ведет его не туда (а значит при нем – туда?).

Что с россией нельзя говорить с позиции силы (мы, защищая свою землю, значит говорим с позиции силы?) ну и еще там бла-бла.

Без слез смеха читать нельзя. Но очень конкретно: что настоящая угроза Украине поступает от поляков. Потому что именно они хотят захватить украинскую землю.

Ему подпевает Лукашенко: угроза от Польши, желающей захватить святую белорусскую землю. Ну и украинскую тоже.

Ясен пень, на Западе это ни на кого не подействует. Там даже пророссийская профессура не поднимает эту тему как абсурдную. Ну нельзя же серьезно считать, что земля плоская?

Это рассчитано на внутрироссийский пипл.

Чтобы создать впечатление, что Запад циничен и гадок. И под Северодонецком русский Ванечка умирает за русскую, белорусскую землю. За Крым и Донбасс. За украинцев, которых еще можно поправить и включить в русский мир. Освободить значит.

А плахих галичан уж точно прицелилась забрать Польша.

Ибо Запад – это зло и агрессия – говорят чуваку из Таганрога у телека ртом скабеевой/соловьева. Знайте это, рассеяне.

Ну а попутно еще и Лукашенко кричит: родинавапаснасте. И создает в Беларуси Южную группировку.

Это другая палочка этого пропагандистского твикса. Это еще и попытка оттянуть часть наших войск на прикрытие границы с Беларусью.

Все меньше и меньше кремль говорит с Западом. Все больше – только со своими наивными, жестокими и, будем откровенными, (в большинстве своем) е*анутыми людьми.

А пророссийские политики и профессура подхватили другой нарратив: пожалейте людей: "Может просто перестать стрелять?"

Вот россия и заявляет ртом пескова:

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто – реальной существующей ситуации".

То есть: объявляем перемирие и еще 8 лет говорим о том, что здесь кому принадлежит?

Можно ли украинское зерно вывозить через Одессу?

А потом через 8-10 лет — повтор — с попыткой еще что-нибудь оттяпать.

Из чего делаем смелое предположение: все, кто на Западе говорит о "перестать стрелять" — агенты кремля.

В отличие от самого автора цитаты, который молодец и его нельзя критиковать.