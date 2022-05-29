Лист Януковича українському народові про "загрозу Польщі" розрахований на внутрішньо російський піпл - Віктор Бобиренко
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Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко прокоментував листа президента-втікача Віктора Януковича:
Відомий прихильник епістолярного жанру і "проффесор" Янукович написав листа українському народові.
Про те, що цей народ неправий, керівництво веде його не туди (а значить при ньому – туди?).
Що з росією не можна говорити з позиції сили (ми, захищаючи свою землю значить говоримо з позиції сили?) ну і ще там бла-бла.
Без сліз сміху читати не можна. Але є дуже конкретне: що справжня загроза Україні надходить від поляків. Бо це саме вони хочуть захопити українську землю.
Йому підспівує Лукашенко: загроза від Польщі, яка хоче захопити святу білоруську землю. Ну і українську теж.
Ясєн пєнь, на Заході це ні на кого не подіє. Там навіть проросійська професура не піднімає цієї теми як абсурдної. Ну не можна ж серйозно вважати, що земля пласка?
Це розраховано на внутрішньо російський піпл.
Щоб створити враження, що таки Захід цинічний і гадський. І під Сєвєродонецьком рускій Ванєчка вмирає за рускую, бєларускую зємлю. За Крим і Донбас. За украінцев, яких ще можна виправити і включити в рускій мір. Асвабадіть значить.
А плахіх галичан уже точно прицілилася забрати Польща.
Бо Захід – це зло і агресія – кажуть чуваку з Таганрога біля тєліка ротом скабєєвої/соловйова. Знайте це, рассєянє.
Ну а попутно ще й Лукашенка кричить: родінавапаснасті. І створює в Білорусі Південне угрупування.
Це інша паличка цього пропагандистського твікса. Це ще й намагання відтягнути частину наших військ на прикриття кордону з Білоруссю.
Вже все менше і менше кремль говорить із Заходом. Все більше – лише із своїми наївними, жорстокими і, будемо відвертими, (у більшості своїй) ї*анутими людьми.
А проросійські політики і професура підхопила інший наратв: пажалєйтє людєй: "может нада проста пєрєстать стрєлять?"
От росія і заявляє ротом пєскова:
"Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви та усвідомлення ситуації де-факто – реальної ситуації, яка існує".
Тобто: оголошуємо перемир'я і ще 8 років говормо про те що тут кому належть?
Чи можна українське зерно відвозити через Одесу?
А потім за 8-10 років — повтор — з намаганням ще щось відтяпати.
З чого робимо сміливе припущення: усі хто на Заході говорить про "пєрєстать стрєлять" — агенти кремля.
На відміну від самого автора цитати, який молодець і його не можна критикувати.
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