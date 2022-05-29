Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко прокоментував листа президента-втікача Віктора Януковича:

Відомий прихильник епістолярного жанру і "проффесор" Янукович написав листа українському народові.

Про те, що цей народ неправий, керівництво веде його не туди (а значить при ньому – туди?).

Що з росією не можна говорити з позиції сили (ми, захищаючи свою землю значить говоримо з позиції сили?) ну і ще там бла-бла.

Без сліз сміху читати не можна. Але є дуже конкретне: що справжня загроза Україні надходить від поляків. Бо це саме вони хочуть захопити українську землю.

Йому підспівує Лукашенко: загроза від Польщі, яка хоче захопити святу білоруську землю. Ну і українську теж.

Ясєн пєнь, на Заході це ні на кого не подіє. Там навіть проросійська професура не піднімає цієї теми як абсурдної. Ну не можна ж серйозно вважати, що земля пласка?

Це розраховано на внутрішньо російський піпл.

Щоб створити враження, що таки Захід цинічний і гадський. І під Сєвєродонецьком рускій Ванєчка вмирає за рускую, бєларускую зємлю. За Крим і Донбас. За украінцев, яких ще можна виправити і включити в рускій мір. Асвабадіть значить.

А плахіх галичан уже точно прицілилася забрати Польща.

Бо Захід – це зло і агресія – кажуть чуваку з Таганрога біля тєліка ротом скабєєвої/соловйова. Знайте це, рассєянє.

Ну а попутно ще й Лукашенка кричить: родінавапаснасті. І створює в Білорусі Південне угрупування.

Це інша паличка цього пропагандистського твікса. Це ще й намагання відтягнути частину наших військ на прикриття кордону з Білоруссю.

Вже все менше і менше кремль говорить із Заходом. Все більше – лише із своїми наївними, жорстокими і, будемо відвертими, (у більшості своїй) ї*анутими людьми.

А проросійські політики і професура підхопила інший наратв: пажалєйтє людєй: "может нада проста пєрєстать стрєлять?"

От росія і заявляє ротом пєскова:

"Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви та усвідомлення ситуації де-факто – реальної ситуації, яка існує".

Тобто: оголошуємо перемир'я і ще 8 років говормо про те що тут кому належть?

Чи можна українське зерно відвозити через Одесу?

А потім за 8-10 років — повтор — з намаганням ще щось відтяпати.

З чого робимо сміливе припущення: усі хто на Заході говорить про "пєрєстать стрєлять" — агенти кремля.

На відміну від самого автора цитати, який молодець і його не можна критикувати.