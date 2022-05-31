Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко рассказала, что россия попытается сделать с оккупированными территориями Украины

Учитывая последние заявления патрушева и других официальных спикеров российской империи, я вот что думаю.

1. российская империя попытается создать на базе оккупированных территорий Украины отдельное квази-государство

2. Она обязательно украдет название "Украина" и именно Украиной будет называть этого франкенштейна (возможно, с каким-то дополнительным словом)

3. Украину со столицей в Киеве империя будет называть оккупированной Западом частью настоящей (руськой) Украины. Какую франкенштейн будет "освобождать"

4. это квази-государство будет оставаться разрушенной, буферной зоной. С которой бесконечно будут терроризировать Украину.

5. Именно это квази-государство покажет, как нужно любить русскую империю и быть вежливой колонией.

6. Именно это квази-государство станет одним из трех подписантов возрождения СССР — в декабре, возможно даже 30 декабря, в день 100-летия создания Страны Советов.

7. Именно это квази-государство будет понемногу заполняться россиянами из других регионов российской империи, вытесняя что-либо украинское, свободное, пассионарность.

Вот так вижу (такое слышу)

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