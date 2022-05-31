Директор зі зв’язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко розповіла, що росія спробує зробити з окупованими територіями України

З огляду на останні заяви патрушева і інших офіційних спікерів російської імперії, я ось що думаю

1. російська імперія спробує створити на базі окупованих територій України окрему квазі-державу

2. Вона обов’язково вкраде назву "Україна" і саме Україною буде називати цього франкенштейна (можливо із якимось додатковим словом)

3. Україну із столицею у Києві імперія буде називати окупованою заходом частиною справжньої (руської) України. Яку франкенштейн буде "визволяти"

4. ця квазі-держава буде залишатися зруйнованою, буферною зоною. З якої нескінченно будуть тероризувати Україну.

5. Саме ця квазі-держава покаже, як потрібно любити російську імперію і бути чемною колонією

6. Саме ця квазі-держава стане однією з трьох підписантів відродження СРСР — у грудні, можливо навіть 30-го грудня, в день 100-річчя створення Страны Советов.

7. Саме ця квазі-держава буде потрохи заповнюватися росіянами з інших регіонів російської імперії, витискаючи будь-що українське, вільне, пасіонарність

Ось так бачу (таке чую)

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