росія створить на окупованих територіях квазі-державу та назве її "Україною" - Наталія Ємченко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 94
Директор зі зв’язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко розповіла, що росія спробує зробити з окупованими територіями України
З огляду на останні заяви патрушева і інших офіційних спікерів російської імперії, я ось що думаю
1. російська імперія спробує створити на базі окупованих територій України окрему квазі-державу
2. Вона обов’язково вкраде назву "Україна" і саме Україною буде називати цього франкенштейна (можливо із якимось додатковим словом)
3. Україну із столицею у Києві імперія буде називати окупованою заходом частиною справжньої (руської) України. Яку франкенштейн буде "визволяти"
4. ця квазі-держава буде залишатися зруйнованою, буферною зоною. З якої нескінченно будуть тероризувати Україну.
5. Саме ця квазі-держава покаже, як потрібно любити російську імперію і бути чемною колонією
6. Саме ця квазі-держава стане однією з трьох підписантів відродження СРСР — у грудні, можливо навіть 30-го грудня, в день 100-річчя створення Страны Советов.
7. Саме ця квазі-держава буде потрохи заповнюватися росіянами з інших регіонів російської імперії, витискаючи будь-що українське, вільне, пасіонарність
Ось так бачу (таке чую)
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.