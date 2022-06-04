Украинский журналист, блогер и соучредитель партии "Демократична Сокира" Виктор Трегубов объяснил, откуда пошли слухи об уничтожении 35 армии рф

Вот смотрите, как оно работает. Есть гондурас из российских "бойцов Донбасса". Зовут Андрей Морозов, подписывается "бойцовский кот Мурз". Обычный мелкий х*р в звании сержанта "народной милиции ЛНР".

Он где-то там у себя в жежешечке пишет, что из-за некомпетентных действий российского командования под Изюмом накрылась известными органами 35-я армия ВС рф.

После чего эта фраза попадает в анализ Института исследования войны – упомянута именно как реакция одного из бойцов.

Затем наши медиа это подхватывает в виде "Институт исследования войны — под Изюмом уничтожена 35-я армия!"

Затем Ермак выходит со словами "мы под Изюмом уничтожили всю 35-ю армию рф".

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Кто-то из наших быстрых уже успевает обновить украинскую Википедию.

Прикол состоит в том, что в штате 35-й армии только дивизий пять штук. То есть десятки тысяч человек. Вся она под Изюмом не только уничтожена не может быть, но и просто не поместится. И да, очень вероятно, что отдельные ее подразделения под Изюмом понесли большие потери. Но "вся армия уничтожена" – это не просто преувеличение, это откровенное "шо?".

Красивая история об эффекте информационной линзы и о том, как постом одного дебила навести иллюзии на несколько миллионов человек, включая руководство страны.

И вроде и проблема небольшая. Но большая проблема будет, когда народ станет сопоставлять такое с реальностью.