Український журналіст, блогер та співзасновник партії "Демократична Сокира" Віктор Трегубов пояснив, звідки пішли чутки про знищення 35 армії росії

От дивіться, як воно працює. Є гондурас з російських "бійців Донбасу". Звати Андрій Морозов, підписується "бойцовский кот Мурз". Звичайний дрібний х*р у званні сержанта "народної міліції ЛНР".

Він десь там в себе у жежешечці пише, що через некомпетентні дії російського командування під Ізюмом накрилася відомими органами 35-а армія ЗС РФ.

Після чого ця фраза потрапляє до аналізу Інституту дослідження війни — згадана саме як реакція одного з бійців.

Потім наша медійка це підхоплює у вигляді "Інститут дослідження війни — під Ізюмом знищена 35-а армія!"

Потім Єрмак виходить зі словами "ми під Ізюмом знищили усю 35-ту армію РФ".

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Хтось із хутких наших вже встигає оновити українську Вікіпедію.

Прикол у тому, що у штаті 35-ї армії тільки дивізій п'ять штук. Себто десятки тисяч осіб. Уся вона під Ізюмом не те що знищена не може бути, але й просто не поміститься. І так, дуже вірогідно, що окремі її підрозділи під Ізюмом понесли великі втрати. Але "вся армія знищена" — це не просто перебільшення, це відверте "шо?".

Красива історія про ефект інформаційної лінзи і про те, як постом одного дебіла навести ілюзії на кілька мільйонів осіб, включно із керівництвом країни.

І наче й проблема невелика. Але велика проблема буде, коли народ почне співставляти таке з реальністю.