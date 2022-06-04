ЗСУ не могли розбити 35-у армію росіян під Ізюмом. Вона там навіть не поміститься - Віктор Трегубов
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Український журналіст, блогер та співзасновник партії "Демократична Сокира" Віктор Трегубов пояснив, звідки пішли чутки про знищення 35 армії росії
От дивіться, як воно працює. Є гондурас з російських "бійців Донбасу". Звати Андрій Морозов, підписується "бойцовский кот Мурз". Звичайний дрібний х*р у званні сержанта "народної міліції ЛНР".
Він десь там в себе у жежешечці пише, що через некомпетентні дії російського командування під Ізюмом накрилася відомими органами 35-а армія ЗС РФ.
Після чого ця фраза потрапляє до аналізу Інституту дослідження війни — згадана саме як реакція одного з бійців.
Потім наша медійка це підхоплює у вигляді "Інститут дослідження війни — під Ізюмом знищена 35-а армія!"
Потім Єрмак виходить зі словами "ми під Ізюмом знищили усю 35-ту армію РФ".
Хтось із хутких наших вже встигає оновити українську Вікіпедію.
Прикол у тому, що у штаті 35-ї армії тільки дивізій п'ять штук. Себто десятки тисяч осіб. Уся вона під Ізюмом не те що знищена не може бути, але й просто не поміститься. І так, дуже вірогідно, що окремі її підрозділи під Ізюмом понесли великі втрати. Але "вся армія знищена" — це не просто перебільшення, це відверте "шо?".
Красива історія про ефект інформаційної лінзи і про те, як постом одного дебіла навести ілюзії на кілька мільйонів осіб, включно із керівництвом країни.
І наче й проблема невелика. Але велика проблема буде, коли народ почне співставляти таке з реальністю.
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