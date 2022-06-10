Политтехнолог и журналист Дмитрий Раимов о заявлении российского диктатора путина о захвате новых территорий:

ВРЕМЯ НА ИСХОДЕ

сегодня путин заявил о своих реальных идеях и намерениях – расширения и присоединение не своего. воровство чужих земель.

он сравнивает себя с петром первым.

что это значит: русские формально присоединят территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

с этого момента, по их мнению, это россия и это будет нападение на их страну.

вы понимаете всю глупость.

но это реальность. и в самое ближайшее время.

это значит реальную угрозу ядерной войны и всеобщей мобилизации русских мужиков, когда мы пойдём на освобождение.

а я уверен, что пойдём. нет другого пути.

они ответят ядерным оружием и миллионами солдат.

присоединение. после присоединения.

для них мы отбираем "их" и начинает работать их "закон" защиты своих земель ядерным оружием.

время на исходе.

мы либо освободим наши территории сейчас. либо потом как?

сейчас туда ездят куча русских чиновников. они готовятся к присоединению.

и нужно понимать реальные цели мудака – это исключительно Киев.

в его взгляде он будет либо разрушен, либо захвачен. город духовной силы руси.

нашей стране нужны деньги. нужно оружие и божье проведение. время единственно, что мы не можем получить и не должны потерять.

верю в наших военных, наших новых козаков. и в наш стойкий народ.