Время на исходе. мы либо освободим наши территории сейчас. либо... - Дмитрий Раимов
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Политтехнолог и журналист Дмитрий Раимов о заявлении российского диктатора путина о захвате новых территорий:
ВРЕМЯ НА ИСХОДЕ
сегодня путин заявил о своих реальных идеях и намерениях – расширения и присоединение не своего. воровство чужих земель.
он сравнивает себя с петром первым.
что это значит: русские формально присоединят территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
с этого момента, по их мнению, это россия и это будет нападение на их страну.
вы понимаете всю глупость.
но это реальность. и в самое ближайшее время.
это значит реальную угрозу ядерной войны и всеобщей мобилизации русских мужиков, когда мы пойдём на освобождение.
а я уверен, что пойдём. нет другого пути.
они ответят ядерным оружием и миллионами солдат.
присоединение. после присоединения.
для них мы отбираем "их" и начинает работать их "закон" защиты своих земель ядерным оружием.
время на исходе.
мы либо освободим наши территории сейчас. либо потом как?
сейчас туда ездят куча русских чиновников. они готовятся к присоединению.
и нужно понимать реальные цели мудака – это исключительно Киев.
в его взгляде он будет либо разрушен, либо захвачен. город духовной силы руси.
нашей стране нужны деньги. нужно оружие и божье проведение. время единственно, что мы не можем получить и не должны потерять.
верю в наших военных, наших новых козаков. и в наш стойкий народ.
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