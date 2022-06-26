Блогер, политолог и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко о том, почему Украине пока нельзя что-либо предпринимать на российские обстрелы с территори Беларуси:

Путин очень хочет втравить Беларусь в войну. Реально она с самого начала в войне. И реально нам очень хочется долбануть по Беларуси из-за конченого картофельного фюрера, который ради власти втравил Беларусь в путинскую авантюру. Но мы тоже понимаем, что как только мы ударим по РБ и там погибнут люди, то Лукашенко будет сложнее пропетлять от давления Путина. Украина может воевать с 50-тыс армией Лукашенко, но это означает, что минимум 50-тыс наших войск и ограниченное количество техники и боеприпасов будут отвлекаться на второй фронт. Когда Украина укрепит свою армию и у нас будет больше техники и боеприпасов, то нам не нужно будет искать повод, чтобы вмазать по Беларуси. Однако, сейчас повод ищет Путин. Потому что понимает, что 50 тыс плохой армии Лукашенко будут умирать вместо 50 тыс российских солдат на востоке. Путин хочет растащить украинские силы, чтобы наносить более концентрированные удары на востоке и юге. Вот такая логика.

Потому мне тоже очень хотелось бы, чтобы наша доблестная ПВО сбивала пачками Ту-22 над Беларусью. Но во-первых, наша ПВО еще не имеет такой радиус действия ЗРК; во-вторых, это может быть использовано и наверняка будет использовано, как повод для того, чтобы картофельного дурня заставить гнать беларусов через границу со всеми вытекающими для нас последствиями.