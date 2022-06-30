Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко прокомментировал отступление россиян с украинского острова Змеиный

Я писал несколько дней назад, что Украина приступила к разблокировке морских коридоров для экспорта зерна.

И здесь несколько мыслей о ситуации с островом Змеиным.

1. Это нужно понимать как факт. Змеиный – россияне не оставили просто так. Они оттуда не выходили ни с какой доброй или недоброй волей. Они сбежали из Змеиного из-за жестких и удачных действий ВСУ.

2. Змеиный ключевая точка для разблокирования нашего зернового экспорта.

3. Украина провела кроме операции на Змеином еще несколько важных операций для разблокирования наших морских путей. (Об этом расскажем уже после войны).

4. Высадка десанта в Одессе становится фактически невозможной.

5. черноморский флот россии замыкается только на территории Крыма. Подходить ближе будет значить получать новые потери своих кораблей.

6. Наша война на море – уникальна! Страна у которой нет (!) своего флота доминирует на море со страной, имеющей один из самых больших и сильных флотов в мире. То, что делают ВСУ – это фантастика.

7. Скоро (держу кулаки) мы сможем продать свое зерно. Сократить падение ВВП и начать постепенно восстанавливать экономику. Накормить миллионы людей в мире. До полной победы еще далеко, но каждый день мы к ней приближаемся.