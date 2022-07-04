Генштаб с нами максимально честен. Это беспрецедентная вещь - Николай Белесков
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Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков о честности командования украинской армии с народом:
Просто на всякий случай напомню 2 момента.
Первое это то, что наше армейское командование с нами максимально честно, насколько это возможно в условиях войны. Прежде всего в постоянных ежедневных сводках ГШ, передающих положение дел на фронте. Это беспрецедентная вещь.
Второе это то, что как для условий войны циркуляция информации у нас максимально свободна. Особенно, когда речь идет о реальном положении дел на фронте.
Поэтому цените первое и не злоупотребляйте вторым, считая, что трудно только нашим армейцам. Наши армейцы делают все, чтобы врагу было максимально некомфортно на нашей земле.
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